Vegas avgjorde i tredje perioden mot Columbus
- Vegas-seger med 3–2 mot Columbus
- Vegas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Brayden McNabb avgjorde för Vegas
Vegas segrade borta mot Columbus i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vegas fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–0, 0–1, 1–2).
Segern var Vegas sjätte på de senaste sju matcherna.
Columbus–Vegas – mål för mål
Columbus tog ledningen efter åtta minuters spel genom Charlie Coyle assisterad av Zach Werenski och Cole Sillinger.
Efter 41 sekunder i andra perioden kvitterade Vegas till 1–1 genom Pavel Dorofejev efter förarbete av Mitch Marner och Jack Eichel.
Efter 4.49 i tredje perioden gjorde Columbus 2–1 genom Jegor Tjinachov.
Därefter fixade Vegas Ben Hutton och Brayden McNabb att laget vände underläge till ledning med 2–3.
Lagen möts på nytt i T-Mobile Arena den 9 januari.
Nästa motstånd för Columbus är Anaheim Ducks. Lagen möts onsdag 17 december 01.00 i Nationwide Arena. Vegas tar sig an New Jersey hemma torsdag 18 december 04.00.
Columbus–Vegas 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)
NHL, Nationwide Arena
Första perioden: (Zach Werenski, Cole Sillinger).
Andra perioden: 1–1 (20.41) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Jack Eichel).
Tredje perioden: 2–1 (44.49) Jegor Tjinachov (Dante Fabbro, Kent Johnson), 2–2 (45.49) Ben Hutton (Mitch Marner, Kaedan Korczak), 2–3 (53.13) Brayden McNabb.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Columbus: 0-1-4
Vegas: 4-1-0
Nästa match:
Columbus: Anaheim Ducks, hemma, 17 december 01.00
Vegas: New Jersey Devils, hemma, 18 december 04.00
