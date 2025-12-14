Vegas avgjorde i tredje perioden mot Columbus

Vegas-seger med 3–2 mot Columbus

Vegas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Brayden McNabb avgjorde för Vegas

Vegas segrade borta mot Columbus i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vegas fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–0, 0–1, 1–2).

Segern var Vegas sjätte på de senaste sju matcherna.

Columbus–Vegas – mål för mål

Columbus tog ledningen efter åtta minuters spel genom Charlie Coyle assisterad av Zach Werenski och Cole Sillinger.

Efter 41 sekunder i andra perioden kvitterade Vegas till 1–1 genom Pavel Dorofejev efter förarbete av Mitch Marner och Jack Eichel.

Efter 4.49 i tredje perioden gjorde Columbus 2–1 genom Jegor Tjinachov.

Därefter fixade Vegas Ben Hutton och Brayden McNabb att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Lagen möts på nytt i T-Mobile Arena den 9 januari.

Nästa motstånd för Columbus är Anaheim Ducks. Lagen möts onsdag 17 december 01.00 i Nationwide Arena. Vegas tar sig an New Jersey hemma torsdag 18 december 04.00.

Columbus–Vegas 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: (Zach Werenski, Cole Sillinger).

Andra perioden: 1–1 (20.41) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Jack Eichel).

Tredje perioden: 2–1 (44.49) Jegor Tjinachov (Dante Fabbro, Kent Johnson), 2–2 (45.49) Ben Hutton (Mitch Marner, Kaedan Korczak), 2–3 (53.13) Brayden McNabb.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 0-1-4

Vegas: 4-1-0

Nästa match:

Columbus: Anaheim Ducks, hemma, 17 december 01.00

Vegas: New Jersey Devils, hemma, 18 december 04.00