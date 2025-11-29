Växjös segerrad mot Färjestad intakt

Växjö vann med 4–3 efter straffar

Felix Robert matchvinnare för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö fortsätter att vinna mot Färjestad i SHL. På lördagen segrade Växjö på nytt – den här gången med 4–3 (1–3, 0–0, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar hemma i Vida Arena. Det var Växjös fjärde raka seger mot Färjestad.

Därmed har Växjö vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Växjö–Färjestad – mål för mål

Färjestad hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.43 genom Magnus Nygren och gick upp till 0–2. Växjö kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Färjestad dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

5.34 in i tredje perioden fick Joel Persson utdelning framspelad av Lucas Elvenes och Dennis Rasmussen och reducerade.

Efter 10.07 nätade Brogan Rafferty på pass av Dylan Mclaughlin och Erik Andersson och kvitterade för Växjö.

I straffläggningen var det Växjö som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Felix Robert för.

Det här var Växjös tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads åttonde uddamålsförlust.

Färjestad ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Växjö är på fjärde plats.

Växjö möter Luleå i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Färjestad möter samma dag Örebro Hockey borta.

Växjö–Färjestad 4–3 (1–3, 0–0, 2–0, 0–0, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (4.43) Magnus Nygren (Joel Kellman, Per Åslund), 0–2 (5.55) Per Åslund (Joel Kellman, Viktor Lodin), 1–2 (12.24) Dylan Mclaughlin (Felix Robert), 1–3 (15.10) Radim Zohorna (Marian Studenic, Gabriel Carlsson).

Tredje perioden: 2–3 (45.34) Joel Persson (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen), 3–3 (50.07) Brogan Rafferty (Dylan Mclaughlin, Erik Andersson).

Straffar: 4–3 (65.00) Felix Robert.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-2-0

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Växjö: Luleå HF, borta, 4 december

Färjestad: Örebro HK, borta, 4 december