Växjö vann mot Örebro Hockey – efter mål av Dylan Mclaughlin
- Växjö segrade – 1–0 efter förlängning
- Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Dylan Mclaughlin matchvinnare för Växjö
Växjö vann med 1–0 på bortaplan mot Örebro Hockey i SHL. Matchens enda mål gjorde Dylan Mclaughlin, inskickat först i förlängningen.
Det här var Växjös femte nolla den här säsongen.
Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.
Örebro Hockey–Växjö – mål för mål
I nästa match möter Örebro Hockey Frölunda borta och Växjö möter Leksand borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.15.
Örebro Hockey–Växjö 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
SHL, Behrn Arena
Förlängning: 0–1 (61.46) Dylan Mclaughlin (Karl Henriksson, Adam Åhman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örebro Hockey: 2-1-2
Växjö: 4-0-1
Nästa match:
Örebro Hockey: Frölunda HC, borta, 24 januari 15.15
Växjö: Leksands IF, borta, 24 januari 15.15
