Växjö vann mot Örebro Hockey – efter mål av Dylan Mclaughlin

Växjö vann med 1–0 på bortaplan mot Örebro Hockey i SHL. Matchens enda mål gjorde Dylan Mclaughlin, inskickat först i förlängningen.

Det här var Växjös femte nolla den här säsongen.

Örebro Hockey–Växjö – mål för mål

I nästa match möter Örebro Hockey Frölunda borta och Växjö möter Leksand borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.15.

Örebro Hockey–Växjö 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Förlängning: 0–1 (61.46) Dylan Mclaughlin (Karl Henriksson, Adam Åhman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 2-1-2

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Frölunda HC, borta, 24 januari 15.15

Växjö: Leksands IF, borta, 24 januari 15.15