Växjö vann finalen mot Skellefteå AIK U18 efter rysare

Segern hemma med 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0) efter förlängning gör att Växjö har säkrat segern i finalserien mot Skellefteå AIK U18 i finalen i U18-SM. Växjö vann totalt med 2-0 i matcher.

Olle Tideman slog till 7.37 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Växjö–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Skellefteå AIK U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.20 slog Mio Forssell till.

Efter 12.54 i andra perioden nätade Hjalmar Nilsén på pass av Werner Hansson och Mio Forssell och gjorde 0–2. Växjös Vincent Bengtsson gjorde 1–2 efter 17.31 framspelad av Olle Karlsson.

I tredje perioden gick Skellefteå AIK U18 upp i en 3–1-ledning med 16.05 kvar att spela. Men Växjö vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Olle Tideman med 12.23 kvar att spela av matchen.

Första perioden: 0–1 (3.20) Mio Forssell.

Andra perioden: 0–2 (32.54) Hjalmar Nilsén (Werner Hansson, Mio Forssell), 1–2 (37.31) Vincent Bengtsson (Olle Karlsson).

Tredje perioden: 1–3 (43.55) Herbert Hällis (Manne Nyström, Werner Hansson), 2–3 (45.45) Wiggo Sörensson (Max Isaksson, Olle Ågren), 3–3 (46.38) Max Isaksson (Wiggo Sörensson, Ola Palme).

Förlängning: 4–3 (67.37) Olle Tideman (Vincent Bengtsson, Olle Karlsson).

Slutresultat i serien: Växjö–Skellefteå AIK U18 2–0