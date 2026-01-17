Växjö höll nollan och tog stark seger mot HV 71

Växjö vann med 4–0 mot HV 71

Brogan Rafferty gjorde två mål för Växjö

Felix Robert avgjorde för Växjö

Fyra mål framåt och hållen nolla. Växjö tog en stabil seger på hemmaplan mot HV 71 i SHL. Matchen slutade 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Växjös målvakter höll nollan.

Brogan Rafferty tvåmålsskytt för Växjö

Växjö tog ledningen efter 4.10 genom Felix Robert med assist av Dylan Mclaughlin. Laget gjorde 2–0 när Brogan Rafferty slog till på pass av Joel Persson och Reid Gardiner efter 10.24.

Efter 18.34 i andra perioden slog Dennis Rasmussen till framspelad av Lucas Elvenes och Reid Gardiner och gjorde 3–0.

Brogan Rafferty gjorde också 4–0 efter pass från Joel Persson och Lucas Elvenes efter 21 sekunder i tredje perioden.

Växjö har tre segrar och två förluster och 17–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Växjö på fjärde plats och HV 71 på 13:e plats.

Torsdag 22 januari 19.00 möter Växjö Örebro Hockey borta i Behrn Arena medan HV 71 spelar hemma mot LHC.

Växjö–HV 71 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (4.10) Felix Robert (Dylan Mclaughlin), 2–0 (10.24) Brogan Rafferty (Joel Persson, Reid Gardiner).

Andra perioden: 3–0 (38.34) Dennis Rasmussen (Lucas Elvenes, Reid Gardiner).

Tredje perioden: 4–0 (40.21) Brogan Rafferty (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

HV 71: 2-2-1

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, borta, 22 januari 19.00

HV 71: Linköping HC, hemma, 22 januari 19.00