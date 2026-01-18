Västervik vann – Isac Österström matchvinnare

Västervik vann med 4–2 mot Kalmar

Isac Österström tvåmålsskytt för Västervik

Rasmus Thörnwall avgjorde för Västervik

Västervik besegrade Kalmar på bortaplan i söndagens match i U18 division 1 syd B vår. 2–4 (1–1, 1–3, 0–0) slutade matchen.

Västerviks Isac Österström tvåmålsskytt

Västervik startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara elva sekunder slog Isac Österström till assisterad av Elvirton Norling. Efter 5.38 nätade Theo Eriksson efter pass från Alexander Kitanovski och kvitterade till 1–1.

Romeo Berthin gav Västervik ledningen efter 2.25 in i andra perioden efter förarbete från Liam Johansson. Redan efter 2.53 i andra perioden kvitterade Kalmar genom Alexander Kitanovski framspelad av Gustav Dunegård. Efter 16.50 i andra perioden nätade Rasmus Thörnwall framspelad av Sixten Andersson och Love Martinsson och gav Västervik ledningen. Laget gjorde också 2–4 alldeles i slutsekunderna av perioden återigen på nytt genom Isac Österström med assist av Elvirton Norling och Anthon Lovenhill.

Tredje perioden blev mållös och Västervik höll i sin 4–2-ledning och vann.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kalmar med 5–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalmar HC vunnit.

Nästa motstånd för Kalmar är Nässjö. Västervik tar sig an Dalen hemma. Båda matcherna spelas torsdag 22 januari 19.00.

Kalmar–Västervik 2–4 (1–1, 1–3, 0–0)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (0.11) Isac Österström (Elvirton Norling), 1–1 (5.38) Theo Eriksson (Alexander Kitanovski).

Andra perioden: 1–2 (22.25) Romeo Berthin (Liam Johansson), 2–2 (22.53) Alexander Kitanovski (Gustav Dunegård), 2–3 (36.50) Rasmus Thörnwall (Sixten Andersson, Love Martinsson), 2–4 (39.57) Isac Österström (Elvirton Norling, Anthon Lovenhill).

Nästa match:

Kalmar: Nässjö HC, borta, 22 januari 19.00

Västervik: HC Dalen, hemma, 22 januari 19.00