Västervik vann hemma mot Huddinge

Västervik vann med 2–1 mot Huddinge

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Wolf tvåmålsskytt för Västervik

Västervik tog till slut hem segern mot Huddinge i matchen hemma i LF Arena på fredagen. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–1 (1–0, 1–1, 0–0).

Segern var Västerviks fjärde på de senaste fem matcherna.

Västervik–Huddinge – mål för mål

Västervik tog ledningen efter 18 minuter genom Noah Wolf med assist av Carl-Henrik Edwardsson och Jack Sirkka.

Efter 5.41 i andra perioden nätade Noah Wolf återigen framspelad av Oliver Collins – Florén och Liam Svensson och gjorde 2–0. Huddinges Daniel Liiv gjorde 2–1 efter 13.37 på pass av Tobias Ahlén och David Puikkonen.

Tredje perioden blev mållös och Västervik höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här betyder att Västervik nu ligger på 13:e plats i tabellen och Huddinge är på 17:e plats. Noteras kan att Västervik sedan den 22 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Huddinge med 6–2.

I nästa match möter Västervik Grums borta och Huddinge möter Tyringe hemma. Båda matcherna spelas söndag 25 januari 16.00.

Västervik–Huddinge 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (18.11) Noah Wolf (Carl-Henrik Edwardsson, Jack Sirkka).

Andra perioden: 2–0 (25.41) Noah Wolf (Oliver Collins – Florén, Liam Svensson), 2–1 (33.37) Daniel Liiv (Tobias Ahlén, David Puikkonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 4-0-1

Huddinge: 0-0-5

Nästa match:

Västervik: Grums IK Hockey, borta, 25 januari 16.00

Huddinge: Tyringe SoSS, hemma, 25 januari 16.00