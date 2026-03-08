Västervik avgjorde i tredje perioden mot Boro/Vetlanda J18

Västervik-seger med 3–2 mot Boro/Vetlanda J18

Axel Coutts avgjorde för Västervik

Andra förlusten i rad för Boro/Vetlanda J18

Västervik segrade borta mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Västervik fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

Västerviks tränare Stefan Persson om matchen:

– Det var starkt av grabbarna att avsluta med en vinst! Vi åkte idag med åtta backar och sju forwards, så vi fick flytta upp några backar som forwards idag. Vi avgjorde på slutet av tredje perioden genom Axel Coutts i power play. William Krüger och Thörnwall (spelade center idag) får lite extra kred idag! Måste även säga att vi har gjort en mycket bra vårsäsong, där vi slutade två i serien!!

Axel Coutts slog till 16.33 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Boro/Vetlanda J18–Västervik – mål för mål

Boro/Vetlanda J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.05 slog Seth Ståhlgren Uebel till efter förarbete från Alvin Lagerqvist. Efter 5.12 slog Olle Davidsson till på passning från Kasper Rosenquist och Elvirton Norling och kvitterade till 1–1.

Västervik gjorde också 1–2 efter 16.52 i andra perioden när Anthon Lovenhill slog till. Boro/Vetlanda J18:s Axel Lagerqvist gjorde 2–2 efter 17.28 framspelad av Hugo Petersson och Hugo Sollin.

16.33 in i tredje perioden slog Axel Coutts till på pass av Augustin Mellgren Åberg och William Krüger och avgjorde matchen.

Det här var fjärde mötet mellan Boro/Vetlanda J18 och Västervik den här säsongen. Västerviks IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Boro/Vetlanda HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Boro/Vetlanda J18–Västervik 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (1.05) Seth Ståhlgren Uebel (Alvin Lagerqvist), 1–1 (5.12) Olle Davidsson (Kasper Rosenquist, Elvirton Norling).

Andra perioden: 1–2 (36.52) Anthon Lovenhill, 2–2 (37.28) Axel Lagerqvist (Hugo Petersson, Hugo Sollin).

Tredje perioden: 2–3 (56.33) Axel Coutts (Augustin Mellgren Åberg, William Krüger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Västervik: 3-0-2