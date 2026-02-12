Väsbys starka svit mot Järna fortsätter

Väsby segrade – 5–0 mot Järna

Hugo Di Meglio gjorde två mål för Väsby

Loui Paulsson avgjorde för Väsby

Järna är lite av ett drömmotstånd för Väsby. På torsdagen vann Väsby på nytt – den här gången borta i Järna Ishall. Matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie slutade hela 5–0 (2–0, 0–0, 3–0). Det var Väsbys fjärde raka seger mot Järna.

– Det börjar rätt okej, matchen är spelmässigt jämn, men vi tappar lite fokus vid några tillfällen och blir straffade med 0–2 efter första. Samma i andra, jämnt och okej spel, men inte tillräcklig skärpa i avsluten. I tredje chansar vi och släpper in två mål i öppen kasse. Vi vinner skotten, men det ger ju som bekant inga poäng. Ny match, nya tag, kommenterade Järnas lagledare Tom Carlsson.

Hugo Di Meglio tvåmålsskytt för Väsby

Loui Paulsson gjorde 1–0 till Väsby efter 16 minuters spel efter pass från Viktor Forsberg. Laget gjorde 0–2 efter 18.23 när Hugo Di Meglio slog till assisterad av Viktor Forsberg och Julian Johansson.

Andra perioden blev mållös.

Väsby fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Viktor Forsberg, Hugo Di Meglio och Adam Säll.

Väsbys Viktor Forsberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Järna har fem förluster och 11–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Väsby har tre vinster och två förluster och 18–13 i målskillnad.

Väsbys nya tabellposition är femte plats medan Järna är på nionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Järna och Väsby den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Väsby IK HK vunnit.

Söndag 15 februari spelar Järna borta mot Vallentuna 17.40 och Väsby mot IK Göta hemma 18.30 i Vilundaparkens Ishall.

Järna–Väsby 0–5 (0–2, 0–0, 0–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (16.46) Loui Paulsson (Viktor Forsberg), 0–2 (18.23) Hugo Di Meglio (Viktor Forsberg, Julian Johansson).

Tredje perioden: 0–3 (49.56) Hugo Di Meglio, 0–4 (57.03) Viktor Forsberg (Isac Vikström, Philip Israelsson), 0–5 (58.49) Adam Säll.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 0-1-4

Väsby: 3-0-2

Nästa match:

Järna: Vallentuna Hockey, borta, 15 februari 17.40

Väsby: IK Göta, hemma, 15 februari 18.30