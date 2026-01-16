Väsby IK HK:s galna vändning – hämtade upp 5–1-underläge

Väsby IK HK vann med 6–5 mot Strömsbro

Väsby IK HK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Barklund med tre mål för Väsby IK HK

Strömsbro gick mot seger, men tappade allt vid ledningen 5–1 på hemmaplan. Väsby IK HK gjorde fem raka mål och vann matchen i hockeyettan norra med 6–5 (1–2, 1–3, 4–0).

Det var Väsby IK HK:s fjärde raka seger mot Strömsbro.

Därmed har Väsby IK HK vunnit sex matcher i rad i hockeyettan norra.

Alfred Aalto gjorde avgörande målet

I första perioden var det Strömsbro som var vassast. Laget vann perioden med 2–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Väsby IK HK gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 5–2 till ledning med 5–6 inom bara 5.51. Aaltos 5–6-mål kom med drygt sex minuter kvar av matchen.

Väsby IK HK:s Filip Rydström hade fyra assists och Filip Barklund gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Väsby IK HK nu ligger på tionde plats i tabellen. Strömsbro är på sjunde plats. Så sent som den 27 december låg Väsby IK HK på 16:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Strömsbro är Wings Arlanda. Lagen möts söndag 18 januari 16.00 i Pinbackshallen. Väsby IK HK tar sig an Hudiksvall hemma lördag 17 januari 16.00.

Strömsbro–Väsby IK HK 5–6 (2–1, 3–1, 0–4)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (8.17) Filip Barklund (Alexander Popovic, Filip Rydström), 1–1 (9.44) Jesper Åhlen-Hedenström (Jonathan Karlsson, Christoffer Leidermark), 2–1 (10.10) Joel Holmli.

Andra perioden: 3–1 (25.36) Jesper Åhlen-Hedenström, 4–1 (28.51) Jonathan Karlsson, 5–1 (34.04) Carl Sandström (Simon Hedlund), 5–2 (37.47) Filip Barklund (Alexander Popovic, Filip Rydström).

Tredje perioden: 5–3 (48.01) Marcus Kivelä Carlzon (Filip Rydström), 5–4 (52.01) Filip Barklund (Nicklas Nousiainen), 5–5 (53.11) Daniel Kim (Jesper Valente, Kalle Forslund), 5–6 (53.52) Alfred Aalto (Filip Rydström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-0-2

Väsby IK HK: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Wings HC Arlanda, borta, 18 januari 16.00

Väsby IK HK: Hudiksvalls HC, hemma, 17 januari 16.00