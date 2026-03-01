Väsby IK HK segrade mot Vallentuna i hockeyettan norra

Väsby IK HK-seger med 5–1 mot Vallentuna

Väsby IK HK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Axel Blom avgjorde för Väsby IK HK

Väsby IK HK segrade mot Vallentuna på hemmaplan i Vilundaparkens Ishall i hockeyettan norra. 5–1 (1–1, 2–0, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Väsby IK HK:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Väsby IK HK–Vallentuna – mål för mål

Vallentuna tog ledningen efter åtta minuter genom Ludwig Andersson på passning från Leo Hällvik och David Segh. 1–1 kom efter 19.23 när Nicklas Nousiainen hittade rätt efter pass från Alfred Aalto och Axel Blom.

Väsby IK HK gjorde också 2–1 efter 10.44 i andra perioden när Axel Blom slog till på pass av Alfred Aalto. Laget gjorde 3–1 alldeles i slutsekunderna av perioden när Filip Barklund hittade rätt efter förarbete från Jesper Valente och August Skiöld.

Filip Rydström stod för målet när Väsby IK HK ökade också ledningen till 4–1 med 1.12 kvar att spela med assist av Axel Blom och Filip Barklund. Väsby IK HK avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 32 sekunder kvar att spela genom Jesper Valente assisterad av Alfred Aalto och Isac Thorén.

Väsby IK HK:s Alfred Aalto hade tre assists och Axel Blom stod för ett mål och två assists.

Väsby IK HK–Vallentuna 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (8.49) Ludwig Andersson (Leo Hällvik, David Segh), 1–1 (19.23) Nicklas Nousiainen (Alfred Aalto, Axel Blom).

Andra perioden: 2–1 (30.44) Axel Blom (Alfred Aalto), 3–1 (39.59) Filip Barklund (Jesper Valente, August Skiöld).

Tredje perioden: 4–1 (58.48) Filip Rydström (Axel Blom, Filip Barklund), 5–1 (59.28) Jesper Valente (Alfred Aalto, Isac Thorén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 5-0-0

Vallentuna: 1-1-3