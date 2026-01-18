Väsby besegrade Eskilstuna Linden Hockey på bortaplan

Väsby segrade – 4–2 mot Eskilstuna Linden Hockey

Väsby vann mötet med Eskilstuna Linden Hockey på bortaplan med 4–2 på söndagen i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Tierps HK U18 nästa för Väsby

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Eskilstuna Linden Hockey med 15–15 och Väsby med 12–20 i målskillnad.

Den 22 februari möts lagen återigen, då i Vilundaparkens Ishall.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Eskilstuna Linden Hockey Vallentuna borta i Vallentuna Ishall 19.40 medan Väsby spelar hemma mot Tierps HK U18 19.55.