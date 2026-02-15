Väsby avgjorde i tredje perioden i segern mot IK Göta

Väsby-seger med 2–1 mot IK Göta

Väsbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Säll avgjorde för Väsby

Väsby vann matchen hemma mot IK Göta i U18 allettan östra fortsättningsserie efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Väsby fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Segermålet för Väsby stod Adam Säll för 18.20 in i tredje perioden.

Med det tog hemmalaget Väsby en skön revansch, eftersom IK Göta vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Segern var Väsbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Väsby–IK Göta – mål för mål

Philip Israelsson gav Väsby ledningen efter 15.11 assisterad av Loui Paulsson.

Efter 9.56 i andra perioden nätade Adam Belmonte framspelad av Oliwer Ekström och Jasper Carlsson och kvitterade för IK Göta.

Men Adam Säll stod för målet när Väsby avgjorde matchen med 1.40 kvar att spela på pass av Bruno Gääw-Nilsson.

Det här betyder att Väsby nu ligger på fjärde plats i tabellen och IK Göta är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Väsby som så sent som den 11 februari låg på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IK Göta har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Väsby IK HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Väsby är Boo. Lagen möts fredag 20 februari 19.55 i Björknäs Ishall. IK Göta tar sig an Lidingö Vikings HC hemma onsdag 18 februari 20.00.

Väsby–IK Göta 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (15.11) Philip Israelsson (Loui Paulsson).

Andra perioden: 1–1 (29.56) Adam Belmonte (Oliwer Ekström, Jasper Carlsson).

Tredje perioden: 2–1 (58.20) Adam Säll (Bruno Gääw-Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 4-0-1

IK Göta: 2-2-1

Nästa match:

Väsby: Boo HC, borta, 20 februari 19.55

IK Göta: Lidingö Vikings HC, hemma, 18 februari 20.00