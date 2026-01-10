Värnamo utklassade Lenhovda på hemmaplan

Värnamo segrade – 10–0 mot Lenhovda

Värnamos Oliver Hansson tremålsskytt

Folke Carlsnäs avgjorde för Värnamo

Värnamo dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Lenhovda i U20 Div 1 C syd vår herr med hela 10–0 (5–0, 3–0, 2–0).

Värnamos Oliver Hansson tremålsskytt

Värnamo var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Värnamo som var vassast och gick från 5–0 till 8–0 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Maximus Klaar, Axel Ahlqvist och Oliver Hansson.

Laget ökade också ledningen till 9–0 med 47 sekunder kvar att spela genom Isak Sjöqvist efter förarbete av Hugo Ljungskog och Axel Ahlqvist. Efter 19.29 i tredje perioden gjorde Oliver Hansson också 10–0 assisterad av Emil Hansson. Det fastställde slutresultatet till 10–0.

Värnamos Isak Sjöqvist stod för ett mål och tre assists, Axel Ahlqvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Maximus Klaar gjorde två mål och ett målgivande pass och Oliver Hansson gjorde tre mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Värnamo med 5–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Värnamo GIK vunnit.

Lördag 17 januari 12.40 spelar Värnamo hemma mot Gislaved. Lenhovda möter Kalmar hemma i Elitfönster Arena tisdag 13 januari 19.00.

Värnamo–Lenhovda 10–0 (5–0, 3–0, 2–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Axelent Arena

Första perioden: 1–0 (4.46) Folke Carlsnäs (Hugo Ljungskog, Maximus Klaar), 2–0 (5.47) Axel Lageskog, 3–0 (9.58) Axel Ahlqvist (Ludvig Ruuth, Carl Ingvarsson), 4–0 (13.05) Maximus Klaar (Isak Sjöqvist, Rasmus Nilsson), 5–0 (14.51) Oliver Hansson (Axel Lageskog).

Andra perioden: 6–0 (35.54) Maximus Klaar (Folke Carlsnäs, Isak Sjöqvist), 7–0 (37.42) Axel Ahlqvist (Isak Sjöqvist, Rasmus Nilsson), 8–0 (38.06) Oliver Hansson (Ville Persson, Adam Green).

Tredje perioden: 9–0 (59.13) Isak Sjöqvist (Hugo Ljungskog, Axel Ahlqvist), 10–0 (59.29) Oliver Hansson (Emil Hansson).

Nästa match:

Värnamo: Gislaveds SK, hemma, 17 januari 12.40

Lenhovda: Kalmar HC, hemma, 13 januari 19.00