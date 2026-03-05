Värmdö vände och vann – tack vare Borgström och Asplund

Värmdö segrade – 3–2 mot Brinken

Lucas Asplund avgjorde för Värmdö

Seger nummer 6 för Värmdö

Värmdö låg under inför sista perioden i hemmamatchen i U18 regional öst fortsättning vår mot Brinken. Men laget vände underläget och vann, tack vare mål av Alexander Borgström och Lucas Asplund, med 3–2 (0–1, 1–1, 2–0) i torsdagens match i Ekhallen.

Tumba nästa för Värmdö

Gergo Szabó gjorde 1–0 till gästande Brinken efter 6.25 på passning från Maté Szabó och Vincent Wennblom.

Värmdö kvitterade till 1–1 redan efter efter 14 sekunder i andra perioden genom David Svedlund. Efter 4.13 i andra perioden nätade Alvin Jansson framspelad av Vincent Wennblom och William Arbin och gav Brinken ledningen.

Redan efter 3.58 i tredje perioden kvitterade Värmdö till 2–2 genom Alexander Borgström på pass av Alexander Nevala Karlman och Lucas Asplund. 6.18 in i tredje perioden slog Lucas Asplund till på pass av Edvin Boström och Alexander Borgström och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Med en omgång kvar är Värmdö på sjätte plats i tabellen medan Brinken är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brinken med 6–5.

Nästa motstånd för Värmdö är Tumba. Brinken tar sig an Nacka hemma. Båda matcherna spelas söndag 8 mars 16.00.

Värmdö–Brinken 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (6.25) Gergo Szabó (Maté Szabó, Vincent Wennblom).

Andra perioden: 1–1 (20.14) David Svedlund, 1–2 (24.13) Alvin Jansson (Vincent Wennblom, William Arbin).

Tredje perioden: 2–2 (43.58) Alexander Borgström (Alexander Nevala Karlman, Lucas Asplund), 3–2 (46.18) Lucas Asplund (Edvin Boström, Alexander Borgström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 3-0-2

Brinken: 3-1-1

Nästa match:

Värmdö: IFK Tumba IK, borta, 8 mars 16.00

Brinken: Nacka HK, hemma, 8 mars 16.00