Värmdö avgjorde i tredje perioden mot Enköping

Värmdö-seger med 4–1 mot Enköping

Lucas Asplund matchvinnare för Värmdö

Andra raka segern för Värmdö

Värmdö segrade hemma mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Värmdö drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (0–1, 1–0, 3–0).

Värmdö–Enköping – mål för mål

Erik Nederberg gjorde 1–0 till Enköping efter 17.22 med assist av Svante Lilja och Victor Thorsell.

Efter 14.40 i andra perioden slog Fabian Spjuth till framspelad av David Svedlund och kvitterade för Värmdö.

Värmdö spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Lucas Asplund, Sverre Eklinder och Elias Fält och avgjorde matchen.

Värmdö har tre segrar och två förluster och 24–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har fem förluster och 8–27 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Värmdö nu ligger på femte plats i tabellen. Enköping är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Värmdö tar sig an Nacka i nästa match hemma söndag 25 januari 16.15. Enköping möter samma dag 17.40 Viggbyholm hemma.

Värmdö–Enköping 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (17.22) Erik Nederberg (Svante Lilja, Victor Thorsell).

Andra perioden: 1–1 (34.40) Fabian Spjuth (David Svedlund).

Tredje perioden: 2–1 (43.24) Lucas Asplund (Alexander Borgström), 3–1 (53.16) Sverre Eklinder, 4–1 (59.39) Elias Fält (Elias Ahnfeldt, David Svedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 3-1-1

Enköping: 0-0-5

Nästa match:

Värmdö: Nacka HK, hemma, 25 januari 16.15

Enköping: Viggbyholms IK, hemma, 25 januari 17.40