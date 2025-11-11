Varberg utklassade Järnbrotts HK på hemmaplan

Varberg vann med 12–1 mot Järnbrotts HK

Varbergs Elliot Axelsson tremålsskytt

Vilmer Enberg matchvinnare för Varberg

Varberg dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Järnbrotts HK i U20 division 1 A syd herr med hela 12–1 (2–0, 7–0, 3–1).

Elliot Axelsson gjorde tre mål för Varberg

Varberg dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var Varberg starkast och gick från 2–0 till 9–0 genom tre mål av Elliot Axelsson, ett mål av Zebastian Martinsson, ett mål av Eric Koskela, ett mål av Milo Svensson och ett mål av Bror Gullberg. Varberg tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.43 genom Bror Gullberg och gick upp till 11–0 innan Järnbrotts HK svarade.

Segern skrevs till slut till 12–1 för Varberg.

Bror Gullberg gjorde två mål för Varberg och spelade dessutom fram till fyra mål, Elliot Axelsson stod för tre mål och två assists, Theodor Koch gjorde två mål och tre målgivande passningar, Zebastian Martinsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Vilmer Enberg gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Milo Svensson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Med två omgångar kvar är Varberg på sjunde plats i tabellen medan Järnbrotts HK är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Varberg HK med 9–8 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Varberg Mölndal Hockey U20 i Veddige Ishall 15.40. Järnbrotts HK tar sig an Lerum hemma 16.30.

Varberg–Järnbrotts HK 12–1 (2–0, 7–0, 3–1)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (13.01) Theodor Koch (Viggo Abrahamsson, Vilmer Enberg), 2–0 (15.38) Vilmer Enberg (Bror Gullberg, Zebastian Martinsson).

Andra perioden: 3–0 (20.23) Eric Koskela (Bror Gullberg), 4–0 (24.47) Zebastian Martinsson (Bror Gullberg, Eric Koskela), 5–0 (29.44) Bror Gullberg (Zebastian Martinsson), 6–0 (30.39) Elliot Axelsson (Theodor Koch, Milo Svensson), 7–0 (33.16) Elliot Axelsson (Theodor Koch, Vilmer Enberg), 8–0 (33.47) Elliot Axelsson, 9–0 (38.10) Milo Svensson (Elliot Axelsson, Bror Gullberg).

Tredje perioden: 10–0 (40.43) Bror Gullberg (Zebastian Martinsson, Vilmer Enberg), 11–0 (41.46) Theodor Koch (Viggo Abrahamsson, Elliot Axelsson), 11–1 (47.17) Filip Lindstrand-Ribberström (Douglas Rosén, Elmer Vetter), 12–1 (57.34) Milo Svensson (Theodor Koch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 3-0-2

Järnbrotts HK: 0-0-5

Nästa match:

Varberg: IF Mölndal Hockey, hemma, 15 november

Järnbrotts HK: Lerums BK, hemma, 15 november