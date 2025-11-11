Väntad seger för Västervik som förlänger vinstsviten

Filip Westerberg avgjorde för Västervik

Elfte raka segern för Västervik

Västerviks tionde seger

Allt talade för seger för Västervik och så blev det också när segermaskinen mötte Guts/Valdemarsvik på hemmaplan. Efter segersiffrorna 21–3 (7–0, 6–2, 8–1) har nu Västervik elva raka segrar. Guts/Valdemarsvik har fyra förluster i rad i U20 division 1 C syd herr.

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte så här om matchen:

– De kommer med en tunn trupp så det är ju lite synd att de inte orkar hänga med. Men kul att med tre omgångar vara klar för topp två och fortsätta i juniorettan.

Mjölby nästa för Västervik

Västervik dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 7–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 6–2 och ställningen efter två perioder var 13–2.

Västervik tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.01 genom Theo Månsson och gick upp till 19–2 innan Guts/Valdemarsvik svarade.

Till slut blev det 21–3 till Västervik.

Hannes Andersson gjorde tre mål för Västervik och spelade dessutom fram till fem mål, Albin Gustafsson stod för tre mål och tre assists, Albin Engström gjorde tre mål och två målgivande passningar, Theo Månsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till fyra mål, Elias Werner hade fem assists, Sixten Andersson gjorde två mål och tre målgivande passningar, Arvid Wahlqvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Isak Karlsson gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Axel Josefsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Filip Westerberg gjorde två mål och ett målgivande pass och William Jörbrink gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Västervik är i fortsatt serieledning, med 32 poäng efter elva matcher och Guts/Valdemarsvik på sjunde plats med tre poäng.

När lagen senast möttes vann Västerviks IK med 8–1.

Lördag 15 november 15.45 spelar Västervik borta mot Mjölby. Guts/Valdemarsvik möter Vita Hästen J20 hemma i Arena Grosvad torsdag 13 november 19.00.

Västervik–Guts/Valdemarsvik 21–3 (7–0, 6–2, 8–1)

U20 division 1 C syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (5.59) Albin Engström (Hannes Andersson), 2–0 (10.52) Sixten Andersson (Theo Månsson, Arvid Wahlqvist), 3–0 (12.03) Albin Gustafsson (David Salomonsson, William Jörbrink), 4–0 (13.08) Filip Westerberg (Isak Karlsson), 5–0 (13.52) Arvid Wahlqvist (Theo Månsson, Sixten Andersson), 6–0 (14.59) Axel Coutts (William Jörbrink, Elias Werner), 7–0 (17.57) Albin Engström (Albin Gustafsson, Elias Werner).

Andra perioden: 8–0 (24.35) Arvid Wahlqvist (Theo Månsson, Hannes Andersson), 9–0 (26.02) Isak Karlsson (Hannes Andersson, Elias Werner), 10–0 (28.43) Hannes Andersson (Albin Gustafsson), 10–1 (30.55) Nils Ekelund, 11–1 (31.59) Filip Westerberg (Arvid Wahlqvist, Sixten Andersson), 11–2 (32.48) David Lagher, 12–2 (33.49) David Salomonsson (Axel Coutts), 13–2 (38.36) Albin Engström (Hannes Andersson, Isak Karlsson).

Tredje perioden: 14–2 (43.01) Theo Månsson (Filip Westerberg, Sixten Andersson), 15–2 (44.01) Albin Gustafsson (Hannes Andersson, Elias Werner), 16–2 (47.01) Hannes Andersson (Axel Josefsson), 17–2 (47.29) Hannes Andersson (Albin Gustafsson, Elias Werner), 18–2 (49.12) William Jörbrink (Sebastian Axelsson, Milo Ihrestam), 19–2 (51.54) Sixten Andersson (Isak Karlsson, Theo Månsson), 19–3 (53.08) David Lagher (Nils Ekelund, Kasper Malmlöv), 20–3 (53.56) Axel Josefsson (Albin Engström), 21–3 (56.51) Albin Gustafsson (Axel Josefsson, Albin Engström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 5-0-0

Guts/Valdemarsvik: 1-0-4

Nästa match:

Västervik: Mjölby HC, borta, 15 november

Guts/Valdemarsvik: HC Vita Hästen, hemma, 13 november