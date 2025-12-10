Väntad seger för SK Lejon U18 som förlänger vinstsviten

SK Lejon U18-seger med 7–1 mot Sunderby SK U18

SK Lejon U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Joel Mäkitalo tremålsskytt för SK Lejon U18

Allt talade för seger för SK Lejon U18 och så blev det också när vinstmaskinen mötte Sunderby SK U18 på hemmaplan. Efter segersiffrorna 7–1 (2–1, 3–0, 2–0) har nu SK Lejon U18 elva raka segrar. Sunderby SK U18 har fyra förluster i rad i U18 division 1 norra A herr.

Joel Mäkitalo gjorde tre mål för SK Lejon U18

SK Lejon U18 tog ledningen i början av första perioden genom Kevin Hollström.

Sunderby SK U18 kvitterade till 1–1 genom Jacob Forsström efter 11.14.

SK Lejon U18 gjorde 2–1 genom Joel Mäkitalo efter 14.54 i matchen.

Även i andra perioden var SK Lejon U18 starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Max Lundström, Joel Mäkitalo och Alvin Bergqvist.

17.48 in i tredje perioden fick Joel Mäkitalo utdelning på nytt på pass av Kevin Hollström och Love Lindgren och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 7–1-mål med 19 sekunder kvar att spela genom Eddie Furtenback efter pass från Max Lundström. 7–1-målet blev matchens sista.

Eddie Furtenback gjorde ett mål för SK Lejon U18 och spelade dessutom fram till två mål och Joel Mäkitalo gjorde tre mål.

Med en omgång kvar är SK Lejon U18 på andra plats i tabellen medan Sunderby SK U18 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann SK Lejon med 7–1.

Söndag 14 december 12.00 spelar SK Lejon U18 borta mot Kalix U18 i sista omgången. Sunderby SK U18 möter Kiruna IF U18 borta i Lombiahallen lördag 13 december 14.30.

SK Lejon U18–Sunderby SK U18 7–1 (2–1, 3–0, 2–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (5.00) Kevin Hollström (Eddie Furtenback), 1–1 (11.14) Jacob Forsström (William Lidhammar), 2–1 (14.54) Joel Mäkitalo (Milton Linder).

Andra perioden: 3–1 (20.18) Max Lundström (Eddie Furtenback), 4–1 (30.41) Joel Mäkitalo, 5–1 (34.40) Alvin Bergqvist (Mille Morén).

Tredje perioden: 6–1 (57.48) Joel Mäkitalo (Kevin Hollström, Love Lindgren), 7–1 (59.41) Eddie Furtenback (Max Lundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 5-0-0

Sunderby SK U18: 1-0-4

Nästa match:

SK Lejon U18: Kalix HC, borta, 14 december 12.00

Sunderby SK U18: Kiruna IF, borta, 13 december 14.30