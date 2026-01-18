Väntad seger för BIK Karlskoga som förlänger vinstsviten

BIK Karlskoga-seger med 12–0 mot Hudiksvall

BIK Karlskogas femte seger på de senaste fem matcherna

Axel Söderblom gjorde fyra mål för BIK Karlskoga

Allt talade för seger för BIK Karlskoga och så blev det också när det formstarka laget mötte Hudiksvall på bortaplan. Efter segersiffrorna 12–0 (3–0, 6–0, 3–0) har nu BIK Karlskoga fem raka segrar. Hudiksvall har fyra förluster i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander:

– Vi gör en väldigt bra och stabil match i 60 minuter, vi spelar väldigt bra i spelet med puck och spelet i utan puck, så vi tar verkligen för oss. Kul att vi fortsätter göra mycket mål och tar för oss i offensiv zon. Nu laddar vi om för en ny vecka med nya matcher.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för BIK Karlskogas Axel Söderblom, som stod för hela fyra mål i matchen.

Albin Melin gjorde avgörande målet

BIK Karlskoga spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var BIK Karlskoga starkast och gick från 0–3 till 0–9 genom mål av Jacob Fridlund, Theo Granfält, Ebbe Knutsson, Axel Söderblom, Milton Dahlström och Theo Fridèn.

BIK Karlskoga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Axel Söderblom, som gjorde två mål, och Albin Melin.

Hudiksvall har nu en poäng efter fyra spelade matcher medan BIK Karlskoga har 14 poäng efter fem matcher.

Lagen möts på nytt i Nobelhallen den 22 februari.

Hudiksvall möter Borlänge i nästa match borta torsdag 22 januari 19.00. BIK Karlskoga möter samma dag Kils AIK J18 hemma.

Hudiksvall–BIK Karlskoga 0–12 (0–3, 0–6, 0–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (0.42) Albin Melin, 0–2 (6.04) Victor Christofferson (Milton Dahlström, Axel Söderblom), 0–3 (8.28) Axel Söderblom (Theo Fridèn, Victor Christofferson).

Andra perioden: 0–4 (21.13) Jacob Fridlund (Theo Granfält, Albin Melin), 0–5 (23.21) Theo Granfält (Ebbe Knutsson, Jacob Fridlund), 0–6 (24.58) Ebbe Knutsson, 0–7 (29.58) Axel Söderblom (Milton Dahlström, Jacob Fridlund), 0–8 (36.01) Milton Dahlström (Olle Andersson, Wilmer Olmats), 0–9 (37.02) Theo Fridèn (Williham Jonsson, Lucas Paraskevas Svärd).

Tredje perioden: 0–10 (41.07) Axel Söderblom (Victor Christofferson, Olle Andersson), 0–11 (46.50) Axel Söderblom (Olle Andersson, Theo Granfält), 0–12 (48.16) Albin Melin (Victor Christofferson).

Nästa match:

Hudiksvall: Borlänge HF, borta, 22 januari 19.00

BIK Karlskoga: Kils AIK, hemma, 22 januari 19.00