Vancouvers starka svit mot Anaheim Ducks fortsätter
- Vancouver vann med 2–0 mot Anaheim Ducks
- Drew O’Connor avgjorde för Vancouver
- Andra raka nederlaget för Anaheim Ducks
Vancouver har haft det lätt mot Anaheim Ducks i NHL. Och på fredagen vann Vancouver på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) hemma i Rogers Arena. Det var Vancouvers fjärde raka seger mot Anaheim Ducks.
Vancouver–Anaheim Ducks – mål för mål
Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.
Drew O’Connor gav Vancouver ledningen först efter 10.18 i tredje perioden efter förarbete av Jake DeBrusk. Teddy Blugers stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 28 sekunder kvar att spela. 2–0-målet blev matchens sista.
Vancouver har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 14–15 i målskillnad.
Det här betyder att Anaheim Ducks ligger på fjärde plats i Pacific division och Vancouver är på åttonde och sista plats i Pacific division.
När lagen senast möttes vann Vancouver med 5–4.
I nästa omgång har Vancouver Toronto hemma i Rogers Arena, söndag 1 februari 01.00. Anaheim Ducks spelar hemma mot Vegas måndag 2 februari 03.30.
Vancouver–Anaheim Ducks 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)
NHL, Rogers Arena
Tredje perioden: 1–0 (50.18) Drew O’Connor (Jake DeBrusk), 2–0 (59.32) Teddy Blugers.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 2-0-3
Anaheim Ducks: 3-0-2
Nästa match:
Vancouver: Toronto Maple Leafs, hemma, 1 februari 01.00
Anaheim Ducks: Vegas Golden Knights, hemma, 2 februari 03.30
