Vancouvers starka svit mot Anaheim Ducks fortsätter

Vancouver vann med 2–0 mot Anaheim Ducks

Drew O’Connor avgjorde för Vancouver

Andra raka nederlaget för Anaheim Ducks

Vancouver har haft det lätt mot Anaheim Ducks i NHL. Och på fredagen vann Vancouver på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) hemma i Rogers Arena. Det var Vancouvers fjärde raka seger mot Anaheim Ducks.

Vancouver–Anaheim Ducks – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Drew O’Connor gav Vancouver ledningen först efter 10.18 i tredje perioden efter förarbete av Jake DeBrusk. Teddy Blugers stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 28 sekunder kvar att spela. 2–0-målet blev matchens sista.

Vancouver har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 14–15 i målskillnad.

Det här betyder att Anaheim Ducks ligger på fjärde plats i Pacific division och Vancouver är på åttonde och sista plats i Pacific division.

När lagen senast möttes vann Vancouver med 5–4.

I nästa omgång har Vancouver Toronto hemma i Rogers Arena, söndag 1 februari 01.00. Anaheim Ducks spelar hemma mot Vegas måndag 2 februari 03.30.

Vancouver–Anaheim Ducks 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

NHL, Rogers Arena

Tredje perioden: 1–0 (50.18) Drew O’Connor (Jake DeBrusk), 2–0 (59.32) Teddy Blugers.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-0-3

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

Vancouver: Toronto Maple Leafs, hemma, 1 februari 01.00

Anaheim Ducks: Vegas Golden Knights, hemma, 2 februari 03.30