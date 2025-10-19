Vancouver vann trots uppryckning av Washington

Vancouver vann med 4–3 mot Washington

Teddy Blueger avgjorde för Vancouver

Tredje raka segern för Vancouver

Matchen mellan Washington och Vancouver i NHL slutade 3–4 (0–3, 1–1, 2–0). Bortalaget Vancouver gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Washington lyfte sig.

Pittsburgh nästa för Vancouver

Vancouver stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Vancouver ökade ledningen till 0–4 genom Teddy Blueger efter 4.57 i andra perioden.

Washington reducerade dock till 1–4 genom Ryan Leonard efter 13.50 av perioden. Jakob Chychrun och John Carlson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Washington.

Washington har fyra vinster och en förlust och 16–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har tre vinster och två förluster och 15–16 i målskillnad. Det här var Vancouvers andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 22 januari i Rogers Arena.

Nästa motstånd för Washington är Seattle. Vancouver tar sig an Pittsburgh borta. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 01.00.

Washington–Vancouver 3–4 (0–3, 1–1, 2–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (1.19) Elias Pettersson (Conor Garland), 0–2 (17.16) Tyler Myers, 0–3 (17.59) Kiefer Sherwood (Conor Garland, Quinn Hughes).

Andra perioden: 0–4 (24.57) Teddy Blueger (Evander Kane, Tyler Myers), 1–4 (33.50) Ryan Leonard (Tom Wilson, Dylan Strome).

Tredje perioden: 2–4 (49.03) Jakob Chychrun (Hendrix Lapierre, Rasmus Sandin), 3–4 (57.46) John Carlson (Dylan Strome, Tom Wilson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Vancouver: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Seattle Kraken, hemma, 22 oktober

Vancouver: Pittsburgh Penguins, borta, 22 oktober