Vancouver avgjorde i förlängningen mot Anaheim Ducks

Det blev en riktigt tajt match när Anaheim Ducks tog emot Vancouver i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Vancouver var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 1–0).

Marco Rossi blev matchhjälte för Vancouver med sitt mål i förlängningen.

Anaheim Ducks tog ledningen i början av första perioden genom Cutter Gauthier.

Jake DeBrusk och Curtis Douglas gjorde att Vancouver vände till underläget till ledning med 1–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 4.28 i tredje perioden gjorde Vancouver 1–3 genom Brock Boeser.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 3–3 genom Cutter Gauthier och Leo Carlsson i början av tredje perioden.

I förlängningen tog det 4.49 innan Vancouver avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Marco Rossi, på pass av Zeev Buium och Liam Öhgren.

Det här var fjärde mötet mellan Anaheim Ducks och Vancouver den här säsongen. Vancouver Canucks vann de två första mötena. Anaheim Ducks vann senast lagen möttes.

Onsdag 15 april möter Anaheim Ducks Minnesota borta 02.00 och Vancouver möter Los Angeles hemma 04.00.

Anaheim Ducks–Vancouver 3–4 (1–2, 0–0, 2–1, 0–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (3.41) Cutter Gauthier (Chris Kreider, Alex Killorn), 1–1 (10.49) Curtis Douglas (Aatu Räty, Kirill Kudryavtsev), 1–2 (14.37) Jake DeBrusk (Marco Rossi, Filip Hronek).

Tredje perioden: 1–3 (44.28) Brock Boeser, 2–3 (45.05) Cutter Gauthier (Jackson LaCombe, Mason McTavish), 3–3 (46.56) Leo Carlsson (Chris Kreider).

Förlängning: 3–4 (64.49) Marco Rossi (Zeev Buium, Liam Öhgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 1-1-3

Vancouver: 2-0-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Minnesota Wild, borta, 15 april 02.00

Vancouver: Los Angeles Kings, hemma, 15 april 04.00