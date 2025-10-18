Vallentuna vann hemma mot Kalix

Vallentuna segrade – 3–2 mot Kalix

Fredrik Svennas avgjorde för Vallentuna

Fjärde raka förlusten för Kalix

Vallentuna tog till slut hem segern mot Kalix i matchen hemma i Vallentuna Ishall på lördagen. Matchen i hockeyettan norra slutade 3–2 (2–0, 0–1, 1–1).

Resultatet innebär att Kalix nu har fyra förluster i rad.

Vallentuna–Kalix – mål för mål

Vallentuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Filip Runbjer reducerade för Kalix efter åtta sekunder in i andra perioden framspelad av Oscar Kohlström och Kie Vähäkangas. Efter 12.45 i tredje perioden gjorde Vallentuna 3–1 genom Fredrik Svennas och tog ett rejält grepp om matchen.

Filip Runbjer reducerade dock för Kalix med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Det här var Vallentunas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kalix andra uddamålsförlust.

I nästa match möter Vallentuna Falu IF borta på onsdag 22 oktober 19.00. Kalix möter Sollentuna söndag 19 oktober 15.00 borta.

Vallentuna–Kalix 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (2.30) David Segh (Casper Andersson, Lukas Aaw), 2–0 (13.51) Theo Hårdstam.

Andra perioden: 2–1 (20.08) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Kie Vähäkangas).

Tredje perioden: 3–1 (52.45) Fredrik Svennas (Filip Sundell, Simon Engström), 3–2 (59.19) Filip Runbjer (Elias Elomaa, Oscar Kohlström).

Nästa match:

Vallentuna: Falu IF, borta, 22 oktober

Kalix: Sollentuna HC, borta, 19 oktober