Vallentuna besegrade Clemensnäs på hemmaplan

Vallentuna segrade – 4–1 mot Clemensnäs

William Hedman matchvinnare för Vallentuna

Femte raka förlusten för Clemensnäs

Vallentuna segrade på hemmaplan i Vallentuna Ishall mot Clemensnäs i hockeyettan norra. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren om matchen:

– Som så många gånger förr så gör vi en bra första period men tar inte betalt på de målchanser vi skapar och i andra tar vi för mycket utvisningar och tappat matchen och bjuder på två mål och sedan är de uppförsbacke och vi orkar inte vända.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Vallentuna

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

13.27 in i andra perioden spräckte Vallentuna nollan genom Theo Hårdstam efter pass från Samuel Lidström och William Hedman. Efter 18.34 i andra perioden slog William Hedman till på pass av Casper Andersson och gjorde 2–0.

Vallentuna ökade ledningen till 3–0 genom Casper Andersson efter 0.58 i tredje perioden.

Clemensnäs reducerade dock till 3–1 genom Vilmer Holm efter 7.29 av perioden.

Vallentuna kunde dock avgöra till 4–1 efter 9.10 i tredje perioden genom Ludwig Andersson.

Resultatet innebär att Vallentuna ligger kvar på 19:e plats och Clemensnäs sist, på 20:e plats i tabellen.

Söndag 18 januari 14.00 möter Vallentuna Örnsköldsvik Hockey hemma i Vallentuna Ishall medan Clemensnäs spelar borta mot Sollentuna.

Vallentuna–Clemensnäs 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 1–0 (33.27) Theo Hårdstam (Samuel Lidström, William Hedman), 2–0 (38.34) William Hedman (Casper Andersson).

Tredje perioden: 3–0 (40.58) Casper Andersson (Bill Humble), 3–1 (47.29) Vilmer Holm (Liam Lindström, Robin Johansson), 4–1 (49.10) Ludwig Andersson (Wiggo Gramme, Lukas Aaw).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Clemensnäs: 0-0-5

Nästa match:

Vallentuna: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 18 januari 14.00

Clemensnäs: Sollentuna HC, borta, 18 januari 14.00