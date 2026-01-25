Vallentuna avgjorde i tredje perioden mot Haninge Anchors HC U18

Vallentuna-seger med 3–1 mot Haninge Anchors HC U18

Oscar Lohman avgjorde för Vallentuna

Haninge Anchors HC U18:s sjätte raka förlust

Vallentuna segrade borta mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vallentuna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (1–1, 0–0, 0–2).

I och med detta har Haninge Anchors HC U18 sex förluster i rad.

Haninge Anchors HC U18–Vallentuna – mål för mål

Vallentuna tog ledningen efter fyra minuters spel genom Oscar Sahlström Lindhe med assist av Isak Josefsson. 1–1 kom efter 11.31 genom Alexander Malm efter förarbete av Simon Alex Lilge och Ludvig Laurin.

Andra perioden blev mållös.

7.01 in i tredje perioden satte Oscar Lohman pucken på pass av Charlie Bergqvist och gav laget ledningen. Efter 10.01 nätade Charlie Bergqvist framspelad av Oscar Sahlström Lindhe och Isac Mattsson och ökade ledningen för Vallentuna. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen 1 mars i Vallentuna Ishall.

Nästa motstånd för Haninge Anchors HC U18 är Tierps HK U18. Lagen möts söndag 1 februari 16.30 i Torvalla Ishall. Vallentuna tar sig an Tierps HK U18 borta torsdag 29 januari 19.50.

Haninge Anchors HC U18–Vallentuna 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Hanvedens ishall

Första perioden: 0–1 (4.04) Oscar Sahlström Lindhe (Isak Josefsson), 1–1 (11.31) Alexander Malm (Simon Alex Lilge, Ludvig Laurin).

Tredje perioden: 1–2 (47.01) Oscar Lohman (Charlie Bergqvist), 1–3 (50.01) Charlie Bergqvist (Oscar Sahlström Lindhe, Isac Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 0-0-5

Vallentuna: 3-0-2

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Tierps HK, hemma, 1 februari 16.30

Vallentuna: Tierps HK, borta, 29 januari 19.50