Valerij Nitjusjkin tremålskytt i Colorados seger mot St Louis

Colorado vann med 6–1 mot St Louis

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Valerij Nitjusjkin med tre mål för Colorado

Valerij Nitjusjkin stod för ett hattrick när Colorado besegrade St Louis på hemmaplan med 6–1 (4–0, 1–0, 1–1) i NHL.

Därmed har Colorado vunnit nio matcher i rad i NHL och har 15 raka segrar på hemmaplan.

Nathan MacKinnon gjorde avgörande målet

Colorado stod för fyra raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 3.39.

Efter 9.41 i andra perioden slog Brock Nelson till framspelad av Cale Makar och Nathan MacKinnon och gjorde 5–0.

14.32 in i tredje perioden satte Dalibor Dvorsky pucken på pass av Matt Kessel och reducerade. Fler mål än så blev det inte för St Louis.

16.06 in i perioden slog Valerij Nitjusjkin till på nytt på pass av Sam Malinski och Nathan MacKinnon och ökade ledningen.

Nathan MacKinnon gjorde två mål för Colorado och spelade dessutom fram till två mål och Valerij Nitjusjkin gjorde tre mål.

Colorado imponerar med fem segrar och 23–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har två vinster och tre förluster och 13–18 i målskillnad.

I nästa omgång har Colorado Carolina borta i Lenovo Center, söndag 4 januari 01.00. St Louis spelar hemma mot Vegas fredag 2 januari 21.00.

Colorado–St Louis 6–1 (4–0, 1–0, 1–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (1.00) Valerij Nitjusjkin (Artturi Lehkonen, Brock Nelson), 2–0 (3.13) Nathan MacKinnon (Josh Manson, Devon Toews), 3–0 (3.26) Valerij Nitjusjkin (Josh Manson, Brent Burns), 4–0 (4.39) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Gabriel Landeskog).

Andra perioden: 5–0 (29.41) Brock Nelson (Cale Makar, Nathan MacKinnon).

Tredje perioden: 5–1 (54.32) Dalibor Dvorsky (Matt Kessel), 6–1 (56.06) Valerij Nitjusjkin (Sam Malinski, Nathan MacKinnon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Colorado: Carolina Hurricanes, borta, 4 januari 01.00

St Louis: Vegas Golden Knights, hemma, 2 januari 21.00