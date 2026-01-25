Valbo J18 utklassade Kils AIK J18 – seger med 12–0

Seger för Valbo J18 med 12–0 mot Kils AIK J18

Valbo J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vigge Öhlander avgjorde för Valbo J18

Valbo J18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Kils AIK J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 12–0 (8–0, 3–0, 1–0).

Segern var Valbo J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Kils AIK J18 fyra förluster i rad.

Valbo J18–Kils AIK J18 – mål för mål

Valbo J18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 8–0.

Även i andra perioden var det Valbo J18 som var vassast och gick från 8–0 till 11–0 genom mål av Viktor Sedvall, Lukas Albertsson och Nils Keddyson.

Max Olsson gjorde också 12–0 efter pass från Benjamin Skogsberg Olsson och Lukas Albertsson efter 7.18 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 12–0.

Valbo J18:s Max Olsson stod för tre mål och tre assists, Joakim Lindberg gjorde två mål och två målgivande passningar, Mateus Jonsson hade fyra assists, Nils Keddyson gjorde tre mål och Viktor Sedvall gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars i Sannerudshallen.

I nästa match möter Valbo J18 IFK Arboga J18 hemma och Kils AIK J18 möter Malung hemma. Båda matcherna spelas torsdag 29 januari 19.00.

Valbo J18–Kils AIK J18 12–0 (8–0, 3–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (3.07) Vigge Öhlander (Adam Hugosson, Viktor Sedvall), 2–0 (5.21) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Max Olsson), 3–0 (7.54) Max Olsson (Joakim Lindberg, Mateus Jonsson), 4–0 (8.42) Max Olsson (Mateus Jonsson, Joakim Lindberg), 5–0 (10.24) Nils Keddyson (Viktor Sedvall, Viggo Rajala-Fundell), 6–0 (12.28) Joakim Lindberg (Max Olsson, Nils Abrahamsson), 7–0 (19.06) Nils Keddyson (Viggo Rajala-Fundell, Nils Abrahamsson), 8–0 (19.52) Hjalmar Dahlgren (Neo Rask, Kasper Grahn).

Andra perioden: 9–0 (20.40) Viktor Sedvall (Neo Rask, Kasper Grahn), 10–0 (25.18) Lukas Albertsson (Mateus Jonsson, Max Olsson), 11–0 (27.07) Nils Keddyson (Benjamin Skogsberg Olsson).

Tredje perioden: 12–0 (47.18) Max Olsson (Benjamin Skogsberg Olsson, Lukas Albertsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 4-1-0

Kils AIK J18: 1-0-4

Nästa match:

Valbo J18: IFK Arboga, hemma, 29 januari 19.00

Kils AIK J18: Malungs IF, hemma, 29 januari 19.00