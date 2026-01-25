Valbo HC 2 utklassade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – vann med 7–1

Valbo HC 2 vann med 7–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Edvin Myrman avgjorde för Valbo HC 2

Andra förlusten i följd för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Valbo HC 2 övertygade när laget vann på bortaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 division 1 västra A vår med hela 7–1 (1–0, 4–0, 2–1).

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Valbo HC 2 – mål för mål

Vincent Åhrman gjorde 1–0 till Valbo HC 2 efter bara 3.23 efter förarbete av Adam Ögren och Albin Radeskog.

Även i andra perioden var Valbo HC 2 starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Sixten Kjellin, ett mål av Edvin Myrman och ett mål av Liam Hård.

Valbo HC 2 ökade ledningen till 0–6 genom Ture Forsberg efter 3.12 i tredje perioden.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne reducerade dock till 1–6 genom Hugo Thyr tidigt i perioden av perioden.

Valbo HC 2 kunde dock avgöra till 1–7 med 5.17 kvar av matchen genom Liam Hård.

Edvin Myrman gjorde ett mål för Valbo HC 2 och spelade fram till två mål och Liam Hård stod för tre poäng, varav två mål.

Valbo HC 2 tog hem lagens senaste möte med 8–2 i Internetport Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Valbo HC:2 vunnit.

Nästa motstånd för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är Strömsbro 2. Lagen möts söndag 1 februari 14.00 i Internetport Arena. Valbo HC 2 tar sig an Sandviken borta fredag 30 januari 19.00.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Valbo HC 2 1–7 (0–1, 0–4, 1–2)

U18 division 1 västra A vår, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (3.23) Vincent Åhrman (Adam Ögren, Albin Radeskog).

Andra perioden: 0–2 (22.09) Edvin Myrman (Liam Hård, Kalle Engström), 0–3 (24.57) Liam Hård (Edvin Myrman), 0–4 (26.48) Sixten Kjellin (Oskar Sundström), 0–5 (35.55) Sixten Kjellin.

Tredje perioden: 0–6 (43.12) Ture Forsberg, 1–6 (43.43) Hugo Thyr (Oscar Sundberg), 1–7 (54.43) Liam Hård (Oskar Sundström, Edvin Myrman).

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Strömsbro IF 2, hemma, 1 februari 14.00

Valbo HC 2: Sandvikens IK, borta, 30 januari 19.00