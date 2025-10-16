Utah vann mot Calgary

Utah vann med 3–1 mot Calgary

Utah vände och vann mötet i NHL på hemmaplan mot Calgary, med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0).

Resultatet innebär att Calgary nu har fyra förluster i rad.

Utah–Calgary – mål för mål

Calgary tog ledningen efter åtta minuters spel genom Rasmus Andersson assisterad av Morgan Frost och Nazem Kadri. Barrett Hayton och JJ Peterka låg sen bakom vändningen till 2–1 för Utah. Kevin Stenlund stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 23 sekunder kvar att spela. Därmed hade Utah vänt matchen.

Utah har nu fyra poäng efter fyra spelade matcher medan Calgary har två poäng efter fem matcher.

Nästa motstånd för Utah är San Jose. Lagen möts lördag 18 oktober 03.00 i Vivint Arena. Calgary tar sig an Vegas borta söndag 19 oktober 04.00.

Första perioden: 0–1 (8.49) Rasmus Andersson (Morgan Frost, Nazem Kadri).

Andra perioden: 1–1 (21.16) Barrett Hayton, 2–1 (24.24) JJ Peterka.

Tredje perioden: 3–1 (59.37) Kevin Stenlund.

