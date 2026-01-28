Utah Mammoth vann efter avgörande i tredje perioden mot Florida

Utah Mammoth vann med 4–3 mot Florida

Utah Mammoths sjätte seger på de senaste sju matcherna

Barrett Hayton matchvinnare för Utah Mammoth

Det blev seger för Utah Mammoth borta mot Florida i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Utah Mammoth fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (0–1, 2–1, 1–2).

Segern var Utah Mammoths sjätte på de senaste sju matcherna.

Florida–Utah Mammoth – mål för mål

Nick Schmaltz gjorde 1–0 till gästerna Utah Mammoth efter 15 minuter.

Florida kvitterade till 1–1 genom Sandis Vilmanis i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 3.46 gjorde Utah Mammoth 1–2 genom Sean Durzi.

Florida kvitterade till 2–2 genom Cole Schwindt efter 9.55 av perioden.

Utah Mammoth startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 2–4-ledning genom mål av Michail Sergatjov och Barrett Hayton. Florida gjorde 3–4 genom Carter Verhaeghe efter 19.44 men kom aldrig närmare.

Säsongens första möte lagen emellan vann Florida med 4–3.

Fredag 30 januari spelar Florida borta mot St Louis 02.00 och Utah Mammoth mot Carolina borta 01.00 i Lenovo Center.

Florida–Utah Mammoth 3–4 (0–1, 2–1, 1–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (15.46) Nick Schmaltz.

Andra perioden: 1–1 (22.52) Sandis Vilmanis, 1–2 (23.46) Sean Durzi (Jack McBain, Michael Carcone), 2–2 (29.55) Cole Schwindt (Sandis Vilmanis).

Tredje perioden: 2–3 (51.05) Michail Sergatjov (Sean Durzi), 2–4 (59.04) Barrett Hayton (Kevin Stenlund), 3–4 (59.44) Carter Verhaeghe (Sam Bennett, Brad Marchand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Utah Mammoth: 4-0-1

Nästa match:

Florida: St Louis Blues, borta, 30 januari 02.00

Utah Mammoth: Carolina Hurricanes, borta, 30 januari 01.00