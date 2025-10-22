Utah Mammoth starkast – avgjorde i förlängningen mot Colorado

Utah Mammoth vann med 4–3 efter förlängning

Utah Mammoths femte seger på de senaste sex matcherna

Dylan Guenther avgjorde för Utah Mammoth

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Utah Mammoth avgöra den jämna matchen hemma mot Colorado i NHL. Slutresultatet blev 4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 1–0). Dylan Guenther blev matchhjälte för Utah Mammoth med sitt mål i förlängningen.

Efter tre segrar i rad för Colorado tog det stopp. Utah Mammoth tog i stället fjärde segern i rad.

Utah Mammoth–Colorado – mål för mål

Cale Makar gjorde 1–0 till gästerna Colorado efter fem minuters spel assisterad av Parker Kelly och Zakhar Bardakov. Därefter fixade Utah Mammoths Lawson Crouse och Nick Schmaltz att laget vände underläge till ledning med 2–1. Colorado kvitterade till 2–2 genom Jack Drury i början av tredje perioden i tredje perioden.

Utah Mammoth gjorde 3–2 genom Michail Sergatjov efter 5.17 i tredje perioden.

Colorado kvitterade till 3–3 genom Martin Necas med 2.11 kvar att spela av perioden. Redan efter en minut i fjärde perioden tog Utah Mammoth ledningen genom Dylan Guenther på pass av Clayton Keller och Michail Sergatjov.

Michail Sergatjov gjorde ett mål för Utah Mammoth och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Utah Mammoths tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Colorados andra uddamålsförlust.

Utah Mammoth ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Colorado fortfarande leder serien, två poäng före Winnipeg.

När lagen möttes senast vann Colorado Avalanche med 2–1.

I nästa match, fredag 24 oktober möter Utah Mammoth St Louis borta i Enterprise Center 02.00 medan Colorado spelar hemma mot Carolina 03.00.

Utah Mammoth–Colorado 4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 1–0)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 0–1 (5.36) Cale Makar (Parker Kelly, Zakhar Bardakov).

Andra perioden: 1–1 (29.17) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 2–1 (32.20) Lawson Crouse (Kevin Stenlund, Michael Carcone).

Tredje perioden: 2–2 (41.10) Jack Drury, 3–2 (45.17) Michail Sergatjov, 3–3 (57.49) Martin Necas.

Förlängning: (Clayton Keller, Michail Sergatjov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-0-1

Colorado: 3-2-0

Nästa match:

Utah Mammoth: St Louis Blues, borta, 24 oktober

Colorado: Carolina Hurricanes, hemma, 24 oktober