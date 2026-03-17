Utah Mammoth bröt tuffa sviten – 6–3 mot Dallas

Utah Mammoth segrade – 6–3 mot Dallas

Kailer Yamamoto avgjorde för Utah Mammoth

Seger nummer 35 för Utah Mammoth

En tung svit är äntligen över. Det blev fyra raka förluster i NHL för Utah Mammoth men på tisdagen borta mot Dallas kom trendbrottet. Matchen i American Airlines Center slutade 3–6 (1–1, 1–1, 1–4).

Vegas nästa för Utah Mammoth

Sam Steel gjorde 1–0 till Dallas efter sex minuter framspelad av Jamie Benn och Esa Lindell. Efter 12.11 kvitterade Utah Mammoth genom Clayton Keller med assist av Michail Sergatjov.

Utah Mammoth gjorde också 1–2 efter 7.20 i andra perioden när Nate Schmidt hittade rätt framspelad av Logan Cooley. Dallas Wyatt Johnston gjorde 2–2 efter 15.34 på pass av Miro Heiskanen och Jason Robertson.

I tredje perioden var det Utah Mammoth som var starkast. Laget vann perioden klart och matchen med 6–3.

Dallas har fyra vinster och en förlust och 19–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har en vinst och fyra förluster och 13–18 i målskillnad.

Dallas stannar därmed på andra plats i Central division och Utah Mammoth på fjärde plats i Central division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Dallas Stars har tagit två segrar före den här matchen. Utah Mammoth vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Dallas Colorado borta på torsdag 19 mars 02.30. Utah Mammoth möter Vegas fredag 20 mars 03.00 borta.

Dallas–Utah Mammoth 3–6 (1–1, 1–1, 1–4)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (6.17) Sam Steel (Jamie Benn, Esa Lindell), 1–1 (12.11) Clayton Keller (Michail Sergatjov).

Andra perioden: 1–2 (27.20) Nate Schmidt (Logan Cooley), 2–2 (35.34) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Jason Robertson).

Tredje perioden: 2–3 (44.16) Jack McBain, 2–4 (48.05) Kailer Yamamoto (Alexander Kerfoot), 2–5 (56.06) Michael Carcone (John-Jason Peterka), 2–6 (59.20) Lawson Crouse (Nick Schmaltz), 3–6 (59.56) Adam Erne (Arttu Hyry, Tyler Myers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-0-1

Utah Mammoth: 1-2-2

Nästa match:

Dallas: Colorado Avalanche, borta, 19 mars 02.30

Utah Mammoth: Vegas Golden Knights, borta, 20 mars 03.00