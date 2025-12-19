Prenumerera

Underläge i tredje perioden – då vände Calgary och vann

Bortalaget Seattle hade greppet inför tredje perioden och ledde med 2–1 i NHL. Men Calgary vände på matchen och vann till slut med 4–2.

Resultatet innebär att Seattle nu har fyra förluster i rad.

Mikael Backlund med två mål för Calgary

Den första perioden slutade 0–0.

Seattle gjorde 0–1 genom Chandler Stephenson efter 7.52 i andra perioden.

Calgary kvitterade till 1–1 genom Mikael Backlund efter 10.20 av perioden.

Efter 17.16 gjorde Seattle 1–2 genom Kaapo Kakko.

Calgary gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Det sista målet kom med 8 sekunder kvar av matchen.

Calgarys Rasmus Andersson hade tre assists.

I nästa match möter Calgary Vegas hemma och Seattle möter San Jose borta. Båda matcherna spelas söndag 21 december 04.00.

Calgary–Seattle 4–2 (0–0, 1–2, 3–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 0–1 (27.52) Chandler Stephenson (Eeli Tolvanen, Frederick Gaudreau), 1–1 (30.20) Mikael Backlund (Rasmus Andersson, Joel Hanley), 1–2 (37.16) Kaapo Kakko (Ryker Evans, Jani Nyman).

Tredje perioden: 2–2 (50.04) Nazem Kadri (Rasmus Andersson, Morgan Frost), 3–2 (51.19) Matt Coronato (Rasmus Andersson, Jonathan Huberdeau), 4–2 (59.52) Mikael Backlund (Nazem Kadri, Joel Farabee).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Seattle: 1-0-4

Nästa match:

Calgary: Vegas Golden Knights, hemma, 21 december 04.00

Seattle: San Jose Sharks, borta, 21 december 04.00

