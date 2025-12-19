Underläge i tredje perioden – då vände Calgary och vann

Seger för Calgary med 4–2 mot Seattle

Calgarys Mikael Backlund tvåmålsskytt

Matt Coronato matchvinnare för Calgary

Bortalaget Seattle hade greppet inför tredje perioden och ledde med 2–1 i NHL. Men Calgary vände på matchen och vann till slut med 4–2.

Resultatet innebär att Seattle nu har fyra förluster i rad.

Mikael Backlund med två mål för Calgary

Den första perioden slutade 0–0.

Seattle gjorde 0–1 genom Chandler Stephenson efter 7.52 i andra perioden.

Calgary kvitterade till 1–1 genom Mikael Backlund efter 10.20 av perioden.

Efter 17.16 gjorde Seattle 1–2 genom Kaapo Kakko.

Calgary gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Det sista målet kom med 8 sekunder kvar av matchen.

Calgarys Rasmus Andersson hade tre assists.

I nästa match möter Calgary Vegas hemma och Seattle möter San Jose borta. Båda matcherna spelas söndag 21 december 04.00.

Calgary–Seattle 4–2 (0–0, 1–2, 3–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 0–1 (27.52) Chandler Stephenson (Eeli Tolvanen, Frederick Gaudreau), 1–1 (30.20) Mikael Backlund (Rasmus Andersson, Joel Hanley), 1–2 (37.16) Kaapo Kakko (Ryker Evans, Jani Nyman).

Tredje perioden: 2–2 (50.04) Nazem Kadri (Rasmus Andersson, Morgan Frost), 3–2 (51.19) Matt Coronato (Rasmus Andersson, Jonathan Huberdeau), 4–2 (59.52) Mikael Backlund (Nazem Kadri, Joel Farabee).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Seattle: 1-0-4

Nästa match:

Calgary: Vegas Golden Knights, hemma, 21 december 04.00

Seattle: San Jose Sharks, borta, 21 december 04.00