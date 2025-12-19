Underläge i tredje perioden – då vände Calgary och vann
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Calgary med 4–2 mot Seattle
- Calgarys Mikael Backlund tvåmålsskytt
- Matt Coronato matchvinnare för Calgary
Bortalaget Seattle hade greppet inför tredje perioden och ledde med 2–1 i NHL. Men Calgary vände på matchen och vann till slut med 4–2.
Resultatet innebär att Seattle nu har fyra förluster i rad.
Mikael Backlund med två mål för Calgary
Den första perioden slutade 0–0.
Seattle gjorde 0–1 genom Chandler Stephenson efter 7.52 i andra perioden.
Calgary kvitterade till 1–1 genom Mikael Backlund efter 10.20 av perioden.
Efter 17.16 gjorde Seattle 1–2 genom Kaapo Kakko.
Calgary gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Det sista målet kom med 8 sekunder kvar av matchen.
Calgarys Rasmus Andersson hade tre assists.
I nästa match möter Calgary Vegas hemma och Seattle möter San Jose borta. Båda matcherna spelas söndag 21 december 04.00.
Calgary–Seattle 4–2 (0–0, 1–2, 3–0)
NHL, Scotiabank Saddledome
Andra perioden: 0–1 (27.52) Chandler Stephenson (Eeli Tolvanen, Frederick Gaudreau), 1–1 (30.20) Mikael Backlund (Rasmus Andersson, Joel Hanley), 1–2 (37.16) Kaapo Kakko (Ryker Evans, Jani Nyman).
Tredje perioden: 2–2 (50.04) Nazem Kadri (Rasmus Andersson, Morgan Frost), 3–2 (51.19) Matt Coronato (Rasmus Andersson, Jonathan Huberdeau), 4–2 (59.52) Mikael Backlund (Nazem Kadri, Joel Farabee).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 3-0-2
Seattle: 1-0-4
Nästa match:
Calgary: Vegas Golden Knights, hemma, 21 december 04.00
Seattle: San Jose Sharks, borta, 21 december 04.00
Den här artikeln handlar om: