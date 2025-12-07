Umeå Hockeyklubb U18 vann toppmötet mot Kovland U18

Seger för Umeå Hockeyklubb U18 med 5–2 mot Kovland U18

Umeå Hockeyklubb U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Reichler tvåmålsskytt för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 besegrade Kovland U18 borta i den seriefinalen med 5–2 (3–0, 0–0, 2–2) i U18 division 1 norra B herr på söndagen.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin:

– Väldigt skönt att vinna denna avgörande match vilket gjorde oss klara för uppflyttning till regionserien. En stabil lag insats bäddade för segern.

Serieledande Umeå Hockeyklubb U18 tog sin 15:e seger i rad i serien medan Kovland U18 efter sex raka segrar nu förlorade.

Umeå Hockeyklubb U18 vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Kovland U18.

Arvid Wiggh blev matchvinnare

Umeå Hockeyklubb U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Andra perioden blev mållös.

Kovland U18 reducerade dock till 1–3 genom Albin Lindblom efter 8.00 av perioden.

Efter 13.22 i tredje perioden ökade Umeå Hockeyklubb U18 på till 1–4 på nytt genom Vincent Reichler.

Kovland U18 gjorde 2–4 genom Axel Sellgren Granzell med 4.11 kvar att spela av perioden.

Umeå Hockeyklubb U18 kunde dock avgöra till 2–5 med 1.29 kvar av matchen genom Folke Hertzberg.

Vincent Reichler gjorde två mål för Umeå Hockeyklubb U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå Hockey Klubb med 5–3.

Nästa motstånd för Kovland U18 är Ånge U18. Umeå Hockeyklubb U18 tar sig an ÖSK/Ö-vik U18 borta. Båda matcherna spelas söndag 14 december 14.00.

Kovland U18–Umeå Hockeyklubb U18 2–5 (0–3, 0–0, 2–2)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (4.23) Vincent Reichler (Olle Lidman, Elias Wallgren), 0–2 (18.25) Oscar Grundberg, 0–3 (19.57) Arvid Wiggh (Vincent Reichler, Leon Vestin).

Tredje perioden: 1–3 (48.00) Albin Lindblom, 1–4 (53.22) Vincent Reichler, 2–4 (55.49) Axel Sellgren Granzell (Isak Sandqvist, William Larsson), 2–5 (58.31) Folke Hertzberg (Leon Vestin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Nästa match:

Kovland U18: Ånge IK, borta, 14 december

Umeå Hockeyklubb U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 14 december