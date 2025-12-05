Umeå Hockeyklubb U18 upp i topp efter seger mot ÖSK/Ö-vik U18

Umeå Hockeyklubb U18 vann med 8–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Umeå Hockeyklubb U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Vestin med fyra mål för Umeå Hockeyklubb U18

Det blev 8–0 (1–0, 3–0, 4–0) hemma för Umeå Hockeyklubb U18 mot ÖSK/Ö-vik U18 i fredagens match. Därmed är laget serieledare i U18 division 1 norra B herr, två poäng före Kovland, efter 17 spelade matcher. ÖSK/Ö-vik U18 ligger på tionde plats i tabellen.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin, som stod för hela fyra mål i matchen.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Oscar Grundberg, Ebbe Nordbrandt, Lukas Pålsson Enmark och Elias Wallgren.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Umeå Hockeyklubb U18:s målvakter höll nollan.

Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin fyramålsskytt

Leon Vestin gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter 18.27 efter förarbete av Oscar Grundberg.

Även i andra perioden var Umeå Hockeyklubb U18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Ebbe Nordbrandt, Lukas Pålsson Enmark och Leon Vestin.

Umeå Hockeyklubb U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Leon Vestin, som gjorde två mål, Elias Wallgren och Oscar Grundberg.

Lagen möts igen 14 december i Bjästa Ishall.

I nästa match möter Umeå Hockeyklubb U18 AIK-Hockey Härnösand U18 borta på lördag 6 december 16.15. ÖSK/Ö-vik U18 möter Tegs SK U18 onsdag 10 december 19.00 borta.

Umeå Hockeyklubb U18–ÖSK/Ö-vik U18 8–0 (1–0, 3–0, 4–0)

U18 division 1 norra B herr

Första perioden: 1–0 (18.27) Leon Vestin (Oscar Grundberg).

Andra perioden: 2–0 (30.48) Ebbe Nordbrandt (Leon Vestin, Oscar Grundberg), 3–0 (37.59) Lukas Pålsson Enmark (Elias Wallgren), 4–0 (38.52) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark, Oscar Grundberg).

Tredje perioden: 5–0 (43.52) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark, Oscar Grundberg), 6–0 (45.38) Leon Vestin (Arvid Wiggh, Emil Blomqvist), 7–0 (46.54) Elias Wallgren (Olle Lidman, Lukas Pålsson Enmark), 8–0 (59.22) Oscar Grundberg (Isac Näsström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 6 december

ÖSK/Ö-vik U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 10 december