Umeå Hockeyklubb U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 6–1 mot Tegs SK U18

Umeå Hockeyklubb U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Reichler med två mål för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 fortsätter att ha det lätt mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr. På fredagen vann Umeå Hockeyklubb U18 på nytt – den här gången med hela 6–1 (1–1, 5–0, 0–0) borta i Nolia Ishall. Det var Umeå Hockeyklubb U18:s sjätte raka seger mot Tegs SK U18.

Därmed har Umeå Hockeyklubb U18 vunnit nio matcher i rad i U18 division 1 norra B herr.

Malte Kågström gjorde avgörande målet

Vincent Reichler gav Umeå Hockeyklubb U18 ledningen efter 7.12 efter förarbete av Elias Wallgren.

1–1 kom efter 17.51 när David Motlicek hittade rätt efter förarbete från Isak Nordin och Lukas Karas.

I andra perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som var starkast och gick från 1–1 till 1–6 genom mål av Malte Kågström, Vincent Reichler, Alfons Hahlin-Svanlund, Oscar Grundberg och Olle Lidman.

I tredje perioden höll Umeå Hockeyklubb U18 i sin 6–1-ledning och vann.

Umeå Hockeyklubb U18:s Vincent Reichler stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Tegs SK U18 är kvar på nionde plats och Umeå Hockeyklubb U18 stannar på andra plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Umeå Hockey Klubb med 7–1.

Fredag 28 november 19.30 spelar Tegs SK U18 borta mot ÖSK/Ö-vik U18. Umeå Hockeyklubb U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 borta i O-Rinken tisdag 25 november 19.45.

Tegs SK U18–Umeå Hockeyklubb U18 1–6 (1–1, 0–5, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (7.12) Vincent Reichler (Elias Wallgren), 1–1 (17.51) David Motlicek (Isak Nordin, Lukas Karas).

Andra perioden: 1–2 (24.00) Malte Kågström (Emil Bergetoft), 1–3 (25.56) Vincent Reichler (Olle Lidman, Folke Hertzberg), 1–4 (26.56) Alfons Hahlin-Svanlund (Emil Bergetoft), 1–5 (30.14) Oscar Grundberg (Leon Vestin, Lukas Pålsson Enmark), 1–6 (35.41) Olle Lidman (Vincent Reichler, Alfred Bern).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 2-0-3

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Nästa match:

Tegs SK U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 28 november

Umeå Hockeyklubb U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 25 november