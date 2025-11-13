Umeå Hockeyklubb U18 segrade i toppmötet – Leon Vestin hjälte

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 7–4 mot Vännäs HC U18

Umeå Hockeyklubb U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Vestin tremålsskytt för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 tog emot Vännäs HC U18 i torsdagens toppmöte i U18 division 1 norra B herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Umeå Hockeyklubb U18, som besegrade Vännäs HC U18 med 7–4 (4–2, 0–1, 3–1).

Det här innebär att Umeå Hockeyklubb U18 nu har åtta segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Leon Vestin gjorde tre mål för Umeå Hockeyklubb U18

I första perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Efter 11.38 i andra perioden nätade Filip Nygren på nytt framspelad av Hugo Engman och reducerade åt Vännäs HC U18. Umeå Hockeyklubb U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.37 genom Leon Vestin och gick upp till 6–3 innan Vännäs HC U18 svarade.

Slutresultatet blev 7–4 i Umeå Hockeyklubb U18:s favör.

Vännäs HC U18:s Filip Nygren stod för fyra poäng, varav två mål. Leon Vestin gjorde tre mål för Umeå Hockeyklubb U18 och Oscar Grundberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

För Vännäs HC U18 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Umeå Hockeyklubb U18 är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Vännäs HC med 2–1 efter avgörande på straffar.

I nästa match möter Umeå Hockeyklubb U18 Tegs SK U18 borta på fredag 21 november 19.00. Vännäs HC U18 möter Ånge U18 lördag 29 november 16.00 hemma.

Umeå Hockeyklubb U18–Vännäs HC U18 7–4 (4–2, 0–1, 3–1)

U18 division 1 norra B herr

Första perioden: 1–0 (0.40) Emil Blomqvist (Oscar Grundberg), 1–1 (3.14) Filip Nygren (Hugo Engman), 1–2 (7.45) Alfons Kilstadius (Filip Nygren, Daniels Mangulis), 2–2 (8.35) Leon Vestin, 3–2 (12.14) Folke Hertzberg (Elias Wallgren), 4–2 (17.29) Vincent Reichler (Folke Hertzberg).

Andra perioden: 4–3 (31.38) Filip Nygren (Hugo Engman).

Tredje perioden: 5–3 (40.37) Leon Vestin (Alfons Hahlin-Svanlund), 6–3 (45.28) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark, Oscar Grundberg), 6–4 (46.03) Leon Torneus (Filip Nygren, Melvin Jonsson), 7–4 (48.50) Oscar Grundberg (Lukas Pålsson Enmark, Vincent Reichler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Vännäs HC U18: 2-0-3

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 21 november

Vännäs HC U18: Ånge IK, hemma, 29 november