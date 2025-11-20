Uddamålsseger för Viking borta mot Sunne

Viking vann med 3–2 mot Sunne

Tim Rajasalo avgjorde för Viking

Andra raka nederlaget för Sunne

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Viking, som vann borta mot Sunne med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1) i U20 Div 1 västra B herr på torsdagen.

Sunne–Viking – mål för mål

Viking startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Hugo Johannesson och Melwin Andersson innan Sunne svarade och gjorde 2–1 genom Erik Westh.

Efter 1.15 i andra perioden slog Tim Rajasalo till framspelad av Hugo Johannesson och gjorde 1–3.

Sunne reducerade till 2–3 med 35 sekunder kvar att spela genom Arnas Gudirgis efter pass från Alvin Sättermon. Fler mål än så blev det inte för Sunne.

Sunne har tre vinster och två förluster och 30–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viking har två vinster och tre förluster och 17–20 i målskillnad. Det här var Sunnes andra uddamålsförlust den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Viking nu ligger på fjärde plats i tabellen. Sunne är på tredje plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 februari i Valhall.

Sunne tar sig an Örebro i nästa match hemma lördag 22 november 17.40. Viking möter Hammarö J20 borta lördag 29 november 14.00.

Sunne–Viking 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (0.46) Hugo Johannesson (Tim Rajasalo), 0–2 (13.06) Melwin Andersson (Jacob Carlsson), 1–2 (14.52) Erik Westh (Simon Ekelund).

Andra perioden: 1–3 (21.15) Tim Rajasalo (Hugo Johannesson).

Tredje perioden: 2–3 (59.25) Arnas Gudirgis (Alvin Sättermon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 3-0-2

Viking: 2-1-2

Nästa match:

Sunne: Örebro HUF, hemma, 22 november

Viking: Hammarö HC, borta, 29 november