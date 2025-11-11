Uddamålsseger för Värnamo mot Tingsryds AIF J20

Värnamo vann med 3–2 mot Tingsryds AIF J20

Max Käll avgjorde för Värnamo

Andra raka segern för Värnamo

Det blev en uddamålsseger för Värnamo i matchen mot Tingsryds AIF J20 i U20 division 1 D syd herr på tisdagen. Laget vann med 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) hemma i Axelent Arena.

Lenhovda nästa för Värnamo

Värnamo tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 15.55 i andra perioden nätade Max Käll på pass av Filip Bui och gjorde 3–0. Albin Nordström och Kiet Pothaven reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Tingsryds AIF J20.

Värnamo har två segrar och tre förluster och 16–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tingsryds AIF J20 har tre vinster och två förluster och 23–18 i målskillnad.

Resultatet innebär att Värnamo ligger kvar på sjunde plats och Tingsryds AIF J20 på femte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF Utv. med 4–3.

Lördag 15 november möter Värnamo Lenhovda hemma 12.40 och Tingsryds AIF J20 möter Kalmar hemma 16.20.

Värnamo–Tingsryds AIF J20 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 1–0 (2.02) Lucas Bergehamn (Max Käll, Noah Thur), 2–0 (11.38) Adam Green (Axel Lageskog, Hugo Ljungskog).

Andra perioden: 3–0 (35.55) Max Käll (Filip Bui).

Tredje perioden: 3–1 (53.50) Albin Nordström (Lukas Mejrud, Edvin Degler), 3–2 (54.16) Kiet Pothaven (Isac Johansson, Nils Carlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 2-0-3

Tingsryds AIF J20: 3-0-2

Nästa match:

Värnamo: Lenhovda IF, hemma, 15 november

Tingsryds AIF J20: Kalmar HC, hemma, 15 november