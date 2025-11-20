Uddamålsseger för Tyresö Hanviken Hockey mot Nacka

Tyresö Hanviken Hockey vann med 3–2 mot Nacka

Neo Reimdal avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Nacka nu andra, Tyresö Hanviken Hockey på tredje plats

Tyresö Hanviken Hockey vann en målmässigt jämn match borta mot Nacka i U18 regional öst fortsättningsserie herr på torsdagen. 2–3 (0–0, 0–1, 2–2) slutade matchen.

Nacka–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

0.24 in i andra perioden spräckte Tyresö Hanviken Hockey nollan genom Max Andersson med assist av Jonatan Tapper och Emil Ullman.

Nacka kvitterade till 1–1 genom Jack Strömsholm i början av tredje perioden i tredje perioden.

Tyresö Hanviken Hockey gjorde 1–2 genom Millian Virkkunen efter 9.54 i tredje perioden.

Nacka kvitterade till 2–2 genom Jack Strömsholm efter 13.57 av perioden.

Tyresö Hanviken Hockey kunde dock avgöra till 2–3 med 5.14 kvar av matchen genom Neo Reimdal.

Det här var Nackas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Både Nacka och Tyresö Hanviken Hockey har nu sex poäng efter fyra spelade matcher.

När lagen möttes senast vann Nacka HK med 5–2.

I nästa match, söndag 23 november möter Nacka Brinken borta i Lejonhallen 17.30 medan Tyresö Hanviken Hockey spelar borta mot Sollentuna 15.30.

Nacka–Tyresö Hanviken Hockey 2–3 (0–0, 0–1, 2–2)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Nacka Ishall

Andra perioden: 0–1 (20.24) Max Andersson (Jonatan Tapper, Emil Ullman).

Tredje perioden: 1–1 (44.45) Jack Strömsholm, 1–2 (49.54) Millian Virkkunen (Jonatan Tapper), 2–2 (53.57) Jack Strömsholm (Malte Liljegren, Noel Andersson), 2–3 (54.46) Neo Reimdal (Steven Baremo, Adam Vikström).

Nästa match:

Nacka: Brinkens IF, borta, 23 november

Tyresö Hanviken Hockey: Sollentuna HC, borta, 23 november