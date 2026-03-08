Uddamålsseger för Njurunda U18 hemma mot Tegs SK U18

Seger för Njurunda U18 med 7–6 mot Tegs SK U18

Theo Olofsson gjorde tre mål för Njurunda U18

Anton Inkinen avgjorde för Njurunda U18

Njurunda U18 vann en målmässigt jämn match hemma mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr på söndagen. 7–6 (0–0, 4–1, 3–5) slutade matchen.

Theo Olofsson med tre mål för Njurunda U18

Den första perioden slutade mållös.

I andra perioden var det Njurunda U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 4–1.

Njurunda U18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 6–1-ledning. Men Tegs SK U18 svarade och gjorde 6–3.

Därefter var det dock Njurunda U18 som avgjorde. Laget gjorde 7–3 med 14 minuter kvar att spela genom Anton Inkinen på pass av Anton Östblom och Oskar Sandström. Tegs SK U18 hann få in tre mål i slutet och slutresultatet blev 7–6.

Tegs SK U18:s Neo Lönnebrink stod för fyra poäng, varav två mål och Isak Nordin gjorde ett mål och spelade fram till tre mål. Oskar Sandström hade fyra assists för Njurunda U18, Anton Östblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Theo Olofsson gjorde tre mål.

Det här var fjärde mötet mellan Njurunda U18 och Tegs SK U18 den här säsongen. Njurunda SK har tagit två segrar före den här matchen. Tegs SK Hockey Ungdom vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Njurunda U18–Tegs SK U18 7–6 (0–0, 4–1, 3–5)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Andra perioden: 0–1 (23.21) Axel Norberg (Isak Nordin, Neo Lönnebrink), 1–1 (26.13) Anton Östblom (Anton Inkinen, Lukas Zetterberg), 2–1 (31.12) Hjalmar Hällström (Nemo Norberg), 3–1 (33.14) Theo Olofsson (Oskar Sandström, Lucas Knutsbo), 4–1 (37.45) Alexander Berg (Oskar Sandström, Anton Östblom).

Tredje perioden: 5–1 (41.05) Theo Olofsson (Oskar Sandström), 6–1 (42.00) Theo Olofsson (Lukas Zetterberg, Hjalmar Hällström), 6–2 (43.12) Herman Holmqvist, 6–3 (44.43) Sebastian Lundberg (Neo Lönnebrink, Isak Nordin), 7–3 (46.32) Anton Inkinen (Anton Östblom, Oskar Sandström), 7–4 (50.22) Neo Lönnebrink (Herman Holmqvist, Hampus Sjöström), 7–5 (52.36) Neo Lönnebrink (Isak Nordin, Hampus Sjöström), 7–6 (57.33) Isak Nordin (Alfred Backman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-1-3

Tegs SK U18: 1-0-4