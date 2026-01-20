Uddamålsseger för Malung hemma mot Valbo J20

Malung vann med 3–2 mot Valbo J20

Tage Björnsson matchvinnare för Malung

Andra raka segern för Malung

Hemmalaget Malung tog en uddamålsseger i matchen mot Valbo J20 i Malungs Ishall. Laget vann matchen i U20 region väst herr på tisdagen med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0).

Inför matchen hade Malung fem raka förluster mot just Valbo J20.

Borlänge nästa för Malung

Valbo J20 tog ledningen i början av första perioden genom Hannes Tupakka.

Arvid Nilsson och Alexander Ljung låg sen bakom vändningen till 2–1 för Malung.

Hebbe Englund kvitterade för Valbo J20 tidigt i andra perioden efter förarbete från Loke Berg och Vidar Horst. Efter 13.04 i andra perioden nätade Tage Björnsson framspelad av Jon Höglund och gav Malung ledningen.

Tredje perioden blev mållös och Malung höll i sin 3–2-ledning och vann.

För Malung gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Valbo J20 är på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Valbo HC vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Malung Borlänge i Malungs Ishall 13.30. Valbo J20 tar sig an Grums hemma 14.10.

Malung–Valbo J20 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.57) Hannes Tupakka (Carl Öhman, Felix Pettersson), 1–1 (5.31) Alexander Ljung (Erik Ström, Hugo Augustsson), 2–1 (6.30) Arvid Nilsson (Erik Ström).

Andra perioden: 2–2 (20.17) Hebbe Englund (Loke Berg, Vidar Horst), 3–2 (33.04) Tage Björnsson (Jon Höglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 3-0-2

Valbo J20: 2-0-3

Nästa match:

Malung: Borlänge HF, hemma, 31 januari 13.30

Valbo J20: Grums IK Hockey, hemma, 31 januari 14.10