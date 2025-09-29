Enköping besegrades på bortaplan av IK Göta

IK Göta vann med 4–3 mot Enköping

Yehor Trypolskyi matchvinnare för IK Göta

Fjärde raka förlusten för Enköping

Enköping fick se sig besegrat i mötet med IK Göta på bortaplan i U20 region öst herr, med 3–4 (1–3, 1–1, 1–0).

Resultatet innebär att Enköping nu har fyra förluster i rad.

Vallentuna nästa för IK Göta

IK Göta tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.34 genom Oliver Svärd Sörman, och gick upp till 2–0. Enköping kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade IK Göta dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 10.45 i andra perioden ökade IK Göta på till 4–1 genom Yehor Trypolskyi.

Enköping reducerade dock till 4–2 genom Linus Wall efter 19.27 av perioden. Enköping reducerade igen efter 33 sekunder i tredje perioden genom Isak Heikman framspelad av Felix Gustafsson och Ludvig Söderberg. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Förlusten var Enköpings tredje uddamålsförlust.

Den 3 november tar lagen sig an varandra igen, då i Bahcohallen.

Nästa motstånd för Enköping är Almtuna. Lagen möts lördag 4 oktober 15.40 i Bahcohallen.

IK Göta–Enköping 4–3 (3–1, 1–1, 0–1)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (10.34) Oliver Svärd Sörman (Henry Bergholm, Benjamin Lejon), 2–0 (15.07) Caesar Strömgren (Oliver Svärd Sörman), 2–1 (19.22) Hugo Hedenfalk (Isak Heikman, Felix Gustafsson), 3–1 (19.48) Gabriel Onval (Clark Dahllöf).

Andra perioden: 4–1 (30.45) Yehor Trypolskyi (Serghei Kalancha, German Khval), 4–2 (39.27) Linus Wall (Dylan Hjelmberg).

Tredje perioden: 4–3 (40.33) Isak Heikman (Felix Gustafsson, Ludvig Söderberg).

Nästa match:

Enköping: Almtuna IS, hemma, 4 oktober