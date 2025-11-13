Tyresö Hanviken Hockey vann med 3–1 mot Brinken

Eskil Kokoric avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Brinken nu fjärde, Tyresö Hanviken Hockey på tredje plats

Bortalaget Tyresö Hanviken Hockey segrade i Lejonhallen mot Brinken i U18 regional öst fortsättningsserie herr. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Det var första segern för Tyresö Hanviken Hockey, efter 1–3-förlust mot Flemingsberg i premiären.

SDE nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Oliver Lagerström gav gästerna Tyresö Hanviken Hockey ledningen efter 18.45 framspelad av Max Andersson och Vilmer Smedmark. Efter 22 sekunder i andra perioden gjorde Tyresö Hanviken Hockey 0–2 genom Eskil Kokoric.

Brinken reducerade dock till 1–2 genom Artis Duklavs efter 11.02 av perioden. 10.40 in i tredje perioden nätade Tyresö Hanviken Hockeys Lucas Sundvisson framspelad av Victor Ljusbol och Vilmer Smedmark och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tyresö Hanviken Hockey med 3–1.

I nästa match, söndag 16 november möter Brinken Flemingsberg borta i Visättra Ishall 16.10 medan Tyresö Hanviken Hockey spelar hemma mot SDE 14.30.

Brinken–Tyresö Hanviken Hockey 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (18.45) Oliver Lagerström (Max Andersson, Vilmer Smedmark).

Andra perioden: 0–2 (20.22) Eskil Kokoric (Max Andersson, Emil Heidgren), 1–2 (31.02) Artis Duklavs (Ben Nord).

Tredje perioden: 1–3 (50.40) Lucas Sundvisson (Victor Ljusbol, Vilmer Smedmark).

Nästa match:

Brinken: Flemingsbergs IK, borta, 16 november

Tyresö Hanviken Hockey: SDE HF, hemma, 16 november