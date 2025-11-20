Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Västervik mot Tranås J18

Västervik segrade – 4–2 mot Tranås J18

Lukas Rasmussen avgjorde för Västervik

Västerviks tredje seger för säsongen

En jämn match mellan hemmalaget Västervik och gästande Tranås J18 avgjordes först i tredje perioden, där Lukas Rasmussen gjorde 3–2 och Elvirton Norling 21 sekunder senare gjorde 4–2. Västervik vann matchen i U18 division 1 syd B herr med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1).

– Idag gör vi säsongens bästa match mot ett mycket bra Tranås. Vi jobbar hårt i 60 minuter ikväll och på det så kommer även utdelning i mitten på tredje perioden. Hoppas vi kan lära oss något av detta och ta med oss det vidare för det finns mycket hockey i lirarna, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Senast lagen möttes tog Tranås J18 en storseger med 7–2, men den här gången var det Västervik som var starkare.

Nässjö nästa för Västervik

Första perioden blev mållös.

1.50 in i andra perioden gjorde Tranås J18 1–0. Målskytt var Vincent Sjöö-Laisio på passning från Isac Ek.

Efter 10.26 i andra perioden nätade Isac Österström framspelad av Love Martinsson och kvitterade för Västervik.

Tranås J18 gjorde 1–2 genom Vincent Senewiratne efter 2.15 i tredje perioden.

Västervik gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2 inom bara 1.55.

Västervik har två segrar och tre förluster och 14–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås J18 har tre vinster och två förluster och 28–14 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Västervik på sjätte plats i tabellen medan Tranås J18 fortfarande leder serien, på samma poäng som Mariestad.

Västervik tar sig an Nässjö i nästa match borta söndag 23 november 12.30. Tranås J18 möter samma dag 14.10 Mariestad hemma.

Västervik–Tranås J18 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (21.50) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek), 1–1 (30.26) Isac Österström (Love Martinsson).

Tredje perioden: 1–2 (42.15) Vincent Senewiratne (Ludvig Dahlgren), 2–2 (52.41) Romeo Berthin, 3–2 (54.15) Lukas Rasmussen (Sixten Andersson, Love Martinsson), 4–2 (54.36) Elvirton Norling (Hugo Hübenbecker, Olle Davidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 2-1-2

Tranås J18: 3-0-2

Nästa match:

Västervik: Nässjö HC, borta, 23 november

Tranås J18: Mariestads BoIS HC, hemma, 23 november