Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Nässjö mot Kalmar

Nässjö segrade – 3–2 mot Kalmar

Simon Ljungqvist matchvinnare för Nässjö

Tredje raka segern för Nässjö

En jämn match mellan hemmalaget Nässjö och gästande Kalmar avgjordes först i tredje perioden, där Viggo Svärd Sandelius gjorde 2–2 och Simon Ljungqvist en minut senare gjorde 3–2. Nässjö vann matchen i U18 division 1 syd B vår med 3–2 (1–1, 0–0, 2–1).

Gislaveds SK U18 nästa för Nässjö

Robin Paulin gjorde 1–0 till Nässjö efter 5.39. Efter 12.58 kvitterade Kalmar när Viggo Jörneklint slog till efter förarbete av Gustav Dunegård.

Andra perioden blev mållös.

Efter 6.33 i tredje perioden gjorde Kalmar 1–2 genom Albin Johansson.

Viggo Svärd Sandelius och Simon Ljungqvist gjorde att Nässjö vände till underläget till ledning med 3–2.

När lagen senast möttes blev det seger för Nässjö med 7–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 25 januari spelar Nässjö borta mot Gislaveds SK U18 12.45 och Kalmar mot Boro/Vetlanda J18 hemma 15.40 i Hatstore Arena.

Nässjö–Kalmar 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (5.39) Robin Paulin, 1–1 (12.58) Viggo Jörneklint (Gustav Dunegård).

Tredje perioden: 1–2 (46.33) Albin Johansson (Levis Wahllöf, Troy Friman), 2–2 (48.54) Viggo Svärd Sandelius (Zeb Wedenhjelm, Robin Paulin), 3–2 (49.19) Simon Ljungqvist (Adam Rooth, Leo Beiron).

Nästa match:

Nässjö: Gislaveds SK, borta, 25 januari 12.45

Kalmar: Boro/Vetlanda HC, hemma, 25 januari 15.40