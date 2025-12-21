Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Kalix mot Umeå Hockeyklubb

Kalix vann med 4–1 mot Umeå Hockeyklubb

Rasmus Lindqvist-Nilsson tvåmålsskytt för Kalix

Tredje raka segern för Kalix

En jämn match mellan hemmalaget Kalix och gästande Umeå Hockeyklubb avgjordes först i tredje perioden, där Viktor Abrahamsson gjorde 3–1 och Rasmus Lindqvist-Nilsson en minut senare gjorde 4–1. Kalix vann matchen i U20 region norr topp 8 herr med 4–1 (1–1, 0–0, 3–0).

Resultatet innebär att Umeå Hockeyklubb nu har fyra förluster i rad.

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde två mål för Kalix

Svante Tedfelt gav Kalix ledningen efter fem minuter efter pass från Ville Ojala och Alexander Burman.

Efter 10.02 kvitterade Umeå Hockeyklubb när Albin Sandström hittade rätt assisterad av Oscar Grundberg och Leon Vestin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden var det Kalix som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Rasmus Lindqvist-Nilsson och ett mål av Viktor Abrahamsson.

Lagen möts på nytt i Nolia Ishall den 1 februari.

Nästa motstånd för Kalix är Sunderby. Lagen möts onsdag 7 januari 19.30 i Sunderby Ishall. Umeå Hockeyklubb tar sig an Östersund hemma lördag 10 januari 16.30.

Kalix–Umeå Hockeyklubb 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)

U20 region norr topp 8 herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.28) Svante Tedfelt (Ville Ojala, Alexander Burman), 1–1 (10.02) Albin Sandström (Oscar Grundberg, Leon Vestin).

Tredje perioden: 2–1 (43.31) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson), 3–1 (58.20) Viktor Abrahamsson (William Mattila), 4–1 (59.29) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Alexander Burman, Rainers Pavlovics).

Nästa match:

Kalix: Sunderby SK, borta, 7 januari 19.30

Umeå Hockeyklubb: Östersunds IK, hemma, 10 januari 16.30