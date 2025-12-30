Två snabba mål gav Nashville två poäng mot Utah Mammoth

Matchen mellan hemmalaget Utah Mammoth och gästande Nashville var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nashville med två snabba mål – genom Steven Stamkos till 3–3 och två minuter senare Steven Stamkos till 3–4 och vann matchen i NHL med 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Segern var Nashvilles fjärde på de senaste fem matcherna.

John-Jason Peterka gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 5.48 på pass av Dylan Guenther och Clayton Keller.

Nashville kvitterade till 1–1 efter 9.51 genom Roman Josi efter förarbete av Filip Forsberg och Steven Stamkos.

Utah Mammoth tog ledningen redan efter efter 3.41 i andra perioden genom Michail Sergatjov efter pass från Nick Schmaltz och Sean Durzi.

Efter 7.51 i andra perioden slog Luke Evangelista till på pass av Tyson Jost och Nick Blankenburg och kvitterade för Nashville.

Utah Mammoth tog ledningen på nytt genom Dylan Guenther efter 4.02 i tredje perioden.

Steven Stamkos såg till att Nashville vände till ledning med 3–4 med två raka mål.

Nashvilles Steven Stamkos stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast vann Utah med 3–2 efter förlängningsspel .

Torsdag 1 januari 21.00 spelar Utah Mammoth borta mot NY Islanders. Nashville möter Vegas borta i T-Mobile Arena onsdag 31 december 21.00.

Utah Mammoth–Nashville 3–4 (1–1, 1–1, 1–2)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (5.48) John-Jason Peterka (Dylan Guenther, Clayton Keller), 1–1 (9.51) Roman Josi (Filip Forsberg, Steven Stamkos).

Andra perioden: 2–1 (23.41) Michail Sergatjov (Nick Schmaltz, Sean Durzi), 2–2 (27.51) Luke Evangelista (Tyson Jost, Nick Blankenburg).

Tredje perioden: 3–2 (44.02) Dylan Guenther (Lawson Crouse, Barrett Hayton), 3–3 (51.39) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Filip Forsberg), 3–4 (53.17) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly, Nicklaus Perbix).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Nashville: 4-0-1

Nästa match:

Utah Mammoth: New York Islanders, borta, 1 januari 21.00

Nashville: Vegas Golden Knights, borta, 31 december 21.00