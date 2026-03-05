Två poäng för St Louis borta mot Seattle

St Louis vann med 3–2 mot Seattle

Robert Thomas avgjorde för St Louis

Andra raka segern för St Louis

Det blev uddamålsseger för bortalaget St Louis i matchen mot Seattle i Climate Pledge Arena. Laget vann torsdagens match i NHL med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

San Jose nästa för St Louis

Seattle började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 31 sekunder slog Jaden Schwartz till med assist av Adam Larsson och Vince Dunn. Efter 6.50 kvitterade St Louis när Logan Mailloux slog till efter pass från Brayden Schenn och Robert Thomas.

St Louis gjorde också 1–2 efter 7.40 i andra perioden när Dylan Holloway hittade rätt på pass av Cam Fowler och Brayden Schenn.

1.33 in i tredje perioden nätade St Louis Robert Thomas framspelad av Brayden Schenn och Philip Broberg och ökade ledningen. 13.34 in i perioden slog Vince Dunn till på pass av Jordan Eberle och Jared Mccann och reducerade. Men mer än så orkade Seattle inte med.

St Louis Brayden Schenn hade tre assists.

Resultatet innebär att Seattle ligger kvar på fjärde plats i Pacific division och St Louis sist, på åttonde plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Seattle är Ottawa. Lagen möts söndag 8 mars 04.00 i Climate Pledge Arena. St Louis tar sig an San Jose borta lördag 7 mars 04.00.

Seattle–St Louis 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (0.31) Jaden Schwartz (Adam Larsson, Vince Dunn), 1–1 (6.50) Logan Mailloux (Brayden Schenn, Robert Thomas).

Andra perioden: 1–2 (27.40) Dylan Holloway (Cam Fowler, Brayden Schenn).

Tredje perioden: 1–3 (41.33) Robert Thomas (Brayden Schenn, Philip Broberg), 2–3 (53.34) Vince Dunn (Jordan Eberle, Jared Mccann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

St Louis: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Ottawa Senators, hemma, 8 mars 04.00

St Louis: San Jose Sharks, borta, 7 mars 04.00